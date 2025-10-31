Prognoza za najmističniju noć u godini: Noć vještica za ova tri znaka donosi posebno uzbuđenje

Noć vještica ove godine nosi Mjesec u Raku, što pojačava emocije i intuiciju, ali i otvara vrata neobičnim slučajnostima.

Škorpion

Za Škorpione je ovo vrijeme lične moći. Energija Halloweena pojačava njihovu prirodnu intuiciju i magnetsku privlačnost. Mogu osjetiti snažnu povezanost s prošlim događajima ili osobama koje su im nekad mnogo značile.

Ova noć idealna je za introspekciju ili simbolično “otpuštanje” svega što ih opterećuje. Ako osjete nemir, najbolje je usmjeriti ga u stvaralaštvo ili meditaciju.

Blizanci

Blizanci ulaze u ovu noć s pojačanim osjećajem znatiželje i društvene energije. Noć vještica za njih donosi potrebu za komunikacijom, ali i potencijalne nesporazume. Neke će riječi zvučati dvosmisleno, a poruke se mogu tumačiti na više načina. Najbolje prolaze oni koji zadrže humor i lakoću.

Kratko putovanje ili večernji izlazak mogli bi donijeti neplanirano poznanstvo.

Lav

Lavovima Noć vještica donosi priliku da zablistaju – doslovno i simbolično. Njihova energija privlači pažnju, ali istodobno ih potiče da promisle o tome što stoji iza njihove “maske”. U centru su pažnje, no zvijezde ih potiču da pokažu i ranjivost, ne samo snagu.

Kreativni projekti, ples, kostimi i izražavanje kroz umjetnost savršeno im pristaju ove noći, prenosi Novi.

