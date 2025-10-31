Meteorolog čije prognoze prati cijeli region objavio prognozu za novembar: POGLEDAJTE ŠTA NAS ČEKA

Prema njegovim riječima, do nedelje navečer očekuje nas uglavnom suho i toplo vreme, a zatim dolazi naoblačenje koje će prvo zahvatiti zapad regiona, donoseći kišu i pljuskove. U ponedeljak će, uz prolaznu naoblaku, doći i do zahlađenja.

“Do nedjelje uvečer bit će malo do umjereno oblačno i uglavnom suho, vjetar će biti slab s juga, dok će se dnevne temperature kretati od +17 do +23, a ponegdje i oko +25 stepeni Celzijusa, što je znatno iznad prosjeka.

U nedjelju uveče prvo naoblačenje na zapadu s kišom i pljuskovima koji bi tokom noći na ponedjeljak zahvatili sjeverne dijelove regije, a ostale dijelove regije tokom dana u ponedjeljak.

S padavinama, vjetar će okrenuti na sjeverozapadni smjer i rashladiti se, tako da bi se u ponedjeljak dnevni maksimum kretao od +5 na zapadu do oko +22 na istoku regije.

Od 4.11. uglavnom suho i stabilno vrijeme do otprilike polovine mjeseca. Ugodno tokom dana s maksimumima obično od +9 do +16 stepeni Celzijusa, ali noći hladne i lokalno maglovite s minimumima od -1 do +5 stepeni Celzijusa.

Dugoročne projekcije pokazuju da bi se prema sredini mjeseca mogao uspostaviti trend jačeg zahlađenja, ali do tada ima još puno vremena i upitno je hoće li se taj trend održati.

Toplo do ponedjeljka, zatim prolazna kiša i zahlađenje”, napisao je Marko Čubrilo na Facebooku, prenosi Novi.

