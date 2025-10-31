Retrogradni Merkur u novembru udara jače nego ikad: Ova 4 znaka već osjećaju haos

Retrogradni Merkur tokom novembra 2025. godine donosi snažne promjene i izazove, a astrolozi ističu da će četiri znaka posebno osjetiti njegov uticaj – Blizanci, Djevice, Škorpije i Strijelčevi.

Ovaj ciklus traje od 9. do 29. novembra, dok se njegova predsjenka osjeća već od 21. oktobra, i nastavlja da djeluje sve do 16. decembra.

Posljednji retrogradni Merkur u 2025. – šta donosi?

Retrogradni Merkur je astrološki fenomen koji se često povezuje s nesporazumima, zastojima i periodima introspekcije. Iako svaki znak u određenoj mjeri osjeti njegov uticaj, pomenuti znakovi ulaze u fazu dubljih unutrašnjih promjena i izazova.

Blizanci – vrijeme za zastanak i preispitivanje

Kao znak kojim vlada Merkur, Blizanci su među najviše pogođenima. Mogu osjećati da njihov trud ne daje očekivane rezultate. Savjet: usporite tempo, razmislite o svojim planovima i izbjegavajte impulzivne odluke.

Djevice – komunikacija pod pritiskom

I Djevice, kojima takođe vlada Merkur, suočavaju se s poteškoćama u komunikaciji i tehničkim problemima. Mogući su češći nesporazumi s kolegama ili partnerima. Ključ je u strpljenju i jasnoći izražavanja.

Škorpije – period unutrašnje transformacije

Retrogradni Merkur u znaku Škorpije donosi duboke procese introspekcije i suočavanja sa sopstvenim blokadama. Ovo je vrijeme kada se tajne razotkrivaju, a unutrašnja snaga dolazi do izražaja. Škorpije imaju priliku da se preporode i ojačaju kroz ovaj ciklus.

Strijelčevi – preispitivanje uvjerenja i životne filozofije

Za Strijelčeve, retrogradni Merkur donosi promjene u razmišljanju i preispitivanje životnih vrijednosti. Moguće je zatvaranje nekih životnih poglavlja. Najbolji pristup je mirno promišljanje i izbjegavanje brzopletih odluka ili riječi, prenosi Novi.

