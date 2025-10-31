Jesenja depresija: Ova tri čaja prirodno podižu imunitet i raspoloženje

Više od samog napitka, priprema i ispijanje šolje toplog čaja nudi trenutak mira i može poslužiti kao jednostavan, ali moćan alat za promicanje mentalne dobrobiti.

Sam ritual – od mirisa bilja do topline šolje u rukama – potiče svjesnost i omogućava nam da usporimo i udahnemo, stvarajući prijeko potreban odmak od svakodnevne užurbanosti.

Kamilica

Kamilica je vjerovatno najpoznatiji biljni lijek za smirenje, a njena efikasnost nije samo narodna predaja. Naučno je potvrđeno da aktivni spoj apigenin iz kamilice djeluje kao blagi trankvilizator vezanjem na benzodiazepinske receptore u mozgu, čime se smanjuje osjećaj tjeskobe i napetosti. Istraživanja su pokazala da redovna konzumacija čaja od kamilice može značajno poboljšati kvalitet sna, što je ključno za stabilno mentalno zdravlje. Jedna studija nad ženama nakon porođaja otkrila je da su učesnice koje su pile čaj od kamilice prijavile smanjenje simptoma depresije i prepreka za spavanje. Za pripremu je dovoljno preliti jednu do dvije kašičice suhih cvjetova kipućom vodom i ostaviti da odstoji pet do deset minuta.

Lavanda

Cijenjena zbog svog opuštajućeg mirisa, lavanda nudi snažna umirujuća svojstva koja pomažu u borbi protiv stresa i anksioznosti. Njen miris aktivira parasimpatički nervni sistem, potičući opuštanje i smanjujući nivo kortizola, hormona stresa. Glavni aktivni sastojci, linalool i linalil-acetat, zaslužni su za ovaj učinak. Iako se češće koristi u aromaterapiji, čaj od lavande postaje sve popularniji. Studija provedena na starijim osobama pokazala je da su oni koji su pili čaj od lavande imali niže nivoe anksioznosti i depresije. Za pripremu, sušene pupoljke lavande prelijte vrućom vodom i ostavite da odstoje približno pet minuta prije cijeđenja.

Matičnjak

Matičnjak (lat. Melissa officinalis), poznat i kao limunka, biljka je iz porodice metvice s dugom historijom upotrebe za smirenje živaca i poboljšanje raspoloženja. Naučni pregledi potvrđuju da matičnjak posjeduje anksiolitička i antidepresivna svojstva. Njegovi aktivni sastojci, poput ružmarinske kiseline, djeluju na GABA sistem u mozgu, ključni neurotransmiterski put za regulaciju stresa. Povećanjem nivoa GABA-e, matičnjak potiče opuštanje i smanjuje osjećaj nemira. Također se vjeruje da potiče oslobađanje serotonina, hormona sreće, što dodatno doprinosi mentalnoj ravnoteži. Šolja čaja od matičnjaka, pripremljena namakanjem kašičice suhih listova u vrućoj vodi desetak minuta, idealan je napitak kada se osjećate neraspoloženo ili pod pritiskom, prenosi Avaz.

