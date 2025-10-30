Prognoza ruskog astrologa: Novembar – mjesec za preispitivanje autoriteta i pokretanje poslova

Prema astrološkoj prognozi Ruskinje Tamare Globe za novembar 2025. godine dolazi idealno vrijeme za preispitivanje prioriteta i pokretanje projekata.

Globe sugeriše da je stiže idealno vrijeme i za jačanje porodičnih veza i ostvarenje ličnih ciljeva, piše Stil Kurir.

Novembar 2025. godine biće jedan od najintenzivnijih i emocionalno najdubljih mjeseci jeseni. Pod snažnim uticajem Škorpije, ovo razdoblje nosi moćnu energiju transformacije i promjene.

Mnogi događaji mogu imati širok, čak globalni značaj — uticaj na privatni život, ali i na svjetsku politiku, ekonomiju i finansijske sisteme. Škorpija, znak pod uticajem Marsa i Plutona, ovom mjesecu daje snagu, izdržljivost i odlučnost, ali istovremeno otvara pristup intuiciji, osjetljivosti i dubokim emocionalnim iskustvima.

-Novembar je vrijeme kada staro odlazi, a novo dolazi. To je period u kojem svako od nas može preispitati svoje ciljeve i prioritete – ističe Globa.

Prema njenoj prognozi, ključni dani za planiranje putovanja, potpisivanje ugovora i važne sastanke biće: 2, 4, 5, 8, 12.–13, 20–23. i 27–30. novembra.

Ovan

Za rođene u znaku Ovna, novembar donosi aktivnost vezanu uz daleka putovanja, ugovore i saradnju s novim partnerima.

– Početkom mjeseca očekujte avanture i zanimljive susrete izvan kuće- savjetuje Globa.

Prva dekada povoljna je za sklapanje isplativih ugovora i učenje, dok druga traži oprez u finansijskim odlukama. Dom i porodica postaju glavni izvor podrške i inspiracije.

Bik

Bikovima novembar donosi promjene u intelektualnoj sferi, poslovnim pregovorima i odnosima s partnerima. Stari odnosi mogu biti stavljeni na test, ali nove prilike donose prostor za profesionalni rast.

Porodica će biti snažan oslonac, posebno u području stvaralaštva i obrazovanja.

-Novembar je vrijeme kada je važno zadržati mir u kućnim odnosima i ne ulaziti u sukobe s voljenima naglašava astrolog.

Blizanci

Početak novembra Blizancima donosi uspjeh u kreativnosti i ličnim odnosima, ali važno je izbjegavati sukobe s bližnjima.

Druga dekada može donijeti napetost u poslu i tokom putovanja, stoga je potrebno brinuti o zdravlju. Porodica i prijatelji pružiće stabilnu emocionalnu podršku.

Astrološka prognoza upozorava: budite oprezni s financijskim ugovorima i novim poznanstvima, posebno u drugoj polovini mjeseca.

Rak

Rakovi mogu očekivati jačanje autoriteta i finansijski napredak. Moguće su napetosti u odnosima s prijateljima i voljenima, ali one će pridonijeti ličnom razvoju.

Na profesionalnom planu otvaraju se nove mogućnosti, uključujući velike projekte i saradnje. Kraj mjeseca traži veću pažnju prema djeci i porodici.

-Čak će vam i izazovi donijeti vrijedno iskustvo i priliku da pokažete svoju snagu – ističe Globa.

Lav

Za Lavove je novembar vrijeme bogatog društvenog i privatnof života. Novi kontakti, susreti i prilike posebno će podstaći razvoj na intelektualnom i kreativnom planu.

Druga polovina mjeseca donosi fokus na dom, porodicu i imovinu. Fizička aktivnost i sport donijeće dodatnu energiju i jasnoću.

Djevica

Djevice očekuje pojačana aktivnost u privatnom životu, te u kreativnim i profesionalnim projektima. Novi prijedlozi i odnosi otvaraju perspektive, a prijatelji će biti snažan izvor podrške.

U trećoj sedmici novembra važno je obratiti pažnju na kućne obaveze i imovinska pitanja kako bi se izbjegli nesporazumi i komplikacije.

Vaga

Vage očekuju značajne promjene u karijeri i privatnom životu. Novi ljudi i kontakti donijeće prilike za jačanje vašeg profesionalnog položaja, ali intrige na poslu i finansijski rizici zahtijevaće dodatni oprez.

Prva polovina mjeseca posebno je povoljna za ljubav, putovanja i osvježavanje ličnog stila. Astrološka prognoza Tamare Globe za novembar podsjeća: pažljivo provjeravajte sve ponude i ugovore, osobito tijekom trećeg tjedna.

Škorpija

Škorpije će osjetiti punu snagu svog znaka. Prve dvije dekade mjeseca vrlo su povoljne za finansije, ugovore i aktivan rad.

U trećoj sedmici mogući su nesporazumi i napetosti u odnosima s partnerima i voljenima, stoga je važno postupati s taktom i strpljenjem.

-Vaša energija biće ključan resurs za ostvarenje ciljeva – naglašava Tamara Globa.

Strijelac

Za Strijelce je važno razvijati intelektualne i fizičke sposobnosti i pomagati drugima. Trebaju pažljivo planirati i biti oprezni tokom putovanja.

Prijatelji će pružati snažnu podršku, ali kraj mjeseca donosi potrebu za većom brigom o materijalnim vrijednostima i praktičnoj stabilnosti.

Jarac

Jarčeve očekuje razdoblje važnih promjena, izazova i mogućih spletki u profesionalnom okruženju. Nove ponude mogu izgledati privlačno, ali su složene — zato je nužno pažljivo birati zadatke i čuvati zdravlje. Podrška porodice i prijatelja pokazaće se ključnom za uspjeh.

Vodolija

Vodilije će biti snažno uključeni u događaje vezane uz posao i lične odnose. Prva polovina mjeseca izuzetno je povoljna za saradnju, susrete s prijateljima i aktivan društveni život.

Kraj mjeseca zahtijevaće više pažnje prema porodici, domu i kućnim obavezama.

-Porodica će biti vaš oslonac u novembru -naglašava ona.

Ribe

Ribe očekuju promjene koje traže mobilizaciju energije i budnost. Karijera i nove ponude otvoriće prilike za rast, a nova poznanstva donijeti vrijedne veze.

U trećoj sedmici važno je posvetiti veću pažnju porodičnim obavezama, djeci (ako ih imate) i emotivnoj stabilnosti.

Srećne okolnosti pratiće one koji uspiju održati ravnotežu između posla i privatnog života.

Astrološka prognoza Tamare Globe upozorava: budite oprezni s ljudima koji vam mogu naštetiti — jer upravo oni mogu postati katalizator vašeg ličnog rasta.

