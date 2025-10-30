Financijski preokret stiže za ova tri horoskopska znaka. Sve počinje 30. oktobra

Od 30. oktobra 2025. tri horoskopska znaka ulaze u razdoblje značajnih financijskih dobitaka. Rastući Mjesec u znaku Vodenjaka donosi val svježih ideja, potiče napredak u karijeri i otvara prostor za kreativne projekte. Ta energija posebno pogoduje onima koji se ne boje razmišljati drukčije i koji se usuđuju djelovati izvan okvira.

Bik

Za Bikove dolazi vrijeme zaslužene nagrade. Ova mjesečeva faza u Vodenjaku pomaže vam da napokon zakoračite na čvrstu poziciju. Poznati ste po tome što ste pouzdani i stabilni, osobito kada su u pitanju posao i financije. Od 30. listopada vaša dosljednost i strpljenje napokon će se isplatiti.

Pred vama su konkretni pomaci, a financijska vrata otvaraju se upravo zbog toga što niste odustali. Koračali ste polako i promišljeno, a sada dolazi nagrada za sve uloženo. Ostanite čvrsto na zemlji i nastavite graditi svoje temelje, ali dopustite si i trenutak slavlja.

Rak

Za Rakove, 30. listopada donosi pozitivan pomak na financijskom planu. Rastući Mjesec u Vodenjaku potiče vašu potrebu za sigurnošću i stabilnošću, ali na nov i poticajan način. Moguće je da se u ovom razdoblju otvore prilike koje se tiču prihoda, nekretnina ili druge imovine.

Povjerenje u vlastite sposobnosti jača, pa se ne bojite tražiti više ni ciljati dalje. Intuicija vas vodi u dobrom smjeru, a financijska neovisnost sve vam je bliža. Ovaj tranzit donosi jasnu poruku: kada cijenite sebe, i svijet vam uzvraća jednako.

Vodenjak

Za Vodenjake je ovo razdoblje posebno snažno jer se rastući Mjesec nalazi upravo u njihovom znaku. Vaš originalan način razmišljanja sada dolazi do izražaja, a vaš trud i ideje bivaju prepoznati. Očekuje vas priznanje, podrška ili čak konkretan financijski pomak koji proizlazi iz nečega što ste već učinili.

Ova lunarna faza posebno cijeni hrabrost i autentičnost, što savršeno odgovara vašoj prirodi. Svemir vam poručuje da nastavite njegovati ono što vas čini drugačijima, jer upravo u toj različitosti leži vaša snaga. Vjerujte u sebe, jer ono što vam donosi unutarnji poriv, uskoro će donijeti i vanjski uspjeh, piše index.

