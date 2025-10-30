Tri znaka u novembru 2025. privlače novac kao magnet!

Astrolozi najavljuju kako će studeni/novembar 2025. godine za tri horoskopska znaka biti iznimno povoljan kada su u pitanju financije. Energije planeta otvaraju prilike za povećanje prihoda, pametnije upravljanje novcem i bolje rezultate u poslovnom svijetu. Dok će mnogi osjećati određenu nestabilnost, ovi znakovi imaju priliku iskoristiti trenutne astrološke uvjete za napredak i materijalni uspjeh.

Ovan

Ovnovi će tijekom studenog/novembra osjetiti nalet energije i vitalnosti. Neće biti značajno pogođeni negativnim aspektima Venere, što im omogućuje više pokreta, putovanja i aktivnosti koje mogu donijeti zaradu.

To je razdoblje kada se njihova prirodna hrabrost i odlučnost isplate – posebno u poslovima koji zahtijevaju inicijativu, fizički angažman ili brzinu donošenja odluka.

Uran ima određeni utjecaj, ali ne dovoljno jak da ih destabilizira, što znači da mogu zadržati kontrolu nad situacijom.

Ovnovi bi trebali iskoristiti ovu dinamičnu energiju za pokretanje novih projekata, širenje poslovanja ili pronalaženje dodatnih izvora prihoda. Financijska sreća bit će rezultat djelovanja, a ne čekanja.

Lav

Lavovi će u studenom/novembru imati prednost nad drugima jer će biti manje pod utjecajem Urana, planeta koji često unosi mentalnu zbrku i neočekivane promjene. Iako će Uran sljedećih mjeseci biti u svojevrsnom padu, njegovi izazovi neće snažno pogoditi Lavove.

To znači da će njihovo razmišljanje biti bistrije, a odluke racionalnije. Lavovi će imati više snage i jasnoće u planiranju, što može dovesti do konkretnih financijskih rezultata – posebno ako se bave poslovima koji zahtijevaju analizu, komunikaciju ili vođenje tima.

Ovaj period ne donosi automatski uspjeh, ali stvara povoljne uvjete za one koji su spremni djelovati promišljeno i odgovorno.

Financijski dobitci bit će rezultat dobre organizacije i mudrog korištenja prilika.

Strijelac

Za Strijelce će studeni/novembar 2025. biti razdoblje stabilnosti i uravnoteženosti. Merkur, koji će većim dijelom mjeseca biti retrogradan, imat će minimalan utjecaj na njih.

Venera i Uran također ne djeluju snažno na njihovu energiju, što znači da će Strijelci uspjeti zadržati unutarnji mir i fokus.

Financijski, ovo im daje prednost nad većinom drugih znakova. Iako možda neće premašiti zaradu iz prethodnog mjeseca, njihova situacija ostaje stabilna, što je samo po sebi uspjeh u razdoblju kada mnogi prolaze kroz promjenjive i nepredvidive okolnosti.

Strijelci koji rade u području obrazovanja, komunikacija ili slobodnih profesija mogu ostvariti dodatne prilike za zaradu kroz svoje vještine, znanje i iskustvo.

Savjet za sve znakove u studenom

Bez obzira pripadate li jednom od ovih sretnijih znakova, astrolozi savjetuju oprez s kreditima i zaduživanjem. Studeni/novembar nije povoljan mjesec za velika financijska ulaganja ni za preuzimanje nepotrebnih rizika.

Fokusirajte se na stabilnost, mudro upravljanje resursima i postupno povećavanje sigurnosti.

Uz malo discipline i strpljenja, kraj jeseni 2025. može postati vrijeme u kojem se otvaraju vrata novog prosperiteta – posebno za Lavove, Ovnove i Strijelce, koji sada imaju priliku učvrstiti temelje za dugoročan uspjeh.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

