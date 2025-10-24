NIvana Selakov smršala 13 kilograma: Bez teretane i gladovanjaeprihvatljivo!

Nakon što je godinama imala problema s viškom kilograma, posebno poslije poroda i perioda u kojima nije pazila na ishranu, odlučila je da uvede drastične promjene.

Ivana kaže da joj je upravo posebna proteinska dijeta pomogla da se brzo vrati u formu i da ponovo postigne kilažu u kojoj se osjeća najbolje.

“U trudnoći sam se udebljala 13 kilograma, ali to nisam smatrala problemom. Znam mnogo žena koje se ugoje i više. Nisam pazila šta jedem jer mi je tada bilo najvažnije da moje dijete bude zdravo. Dugo nisam mogla da zatrudnim, pa sam sebi dozvolila sve što sam poželjela“, ispričala je ranije pjevačica za domaće medije.Nakon poroda, odlučila je da preuzme stvar u svoje ruke i počela sa poznatom mesnom dijetom.

“Kilogrami su brzo nestali kada sam postala majka. Zahvaljujući proteinskoj dijeti, koja se zasniva na unosu mesa i povrća, skinula sam sve suvišne kilograme. Ne jedem hljeb, tjesteninu, krompir, grašak, slatkiše – zapravo sve što najviše volim. Ponekad pojedem neko voće, ali uglavnom pijem limunadu“, otkrila je Ivana, dodajući da je i nakon pandemije ponovo uspješno regulisala težinu izbalansiranom ishranom.

Jelovnik Ivane Selakov:

Doručak: Ćureća prsa sa svježom salatom (bez hljeba)

Ručak: Piletina ili drugo nemasno meso uz salatu

Večera: Riba – najčešće pastrmka ili orada

Savjet: “Pijte što više vode i limunade – to je najbolji način da tijelo izbaci višak masnoće“, poručuje Ivana.

