Faza Mjeseca u trenutku rođenja otkriva vašu životnu svrhu, tvrdi astrologinja

Horoskopski znakovi mogu nam otkriti mnogo o osobnosti, ali prava se dubina krije u položaju Mjeseca. U astrologiji Mjesec simbolizira naš emocionalni svijet, podsvijest i način na koji izražavamo najdublje osjećaje. Faza Mjeseca u trenutku rođenja, prema duhovnoj savjetnici Love Again Jen, otkriva dodatne tragove o svrsi naše duše i načinu na koji doživljavamo život.

Svaka faza Mjeseca nosi svoju jedinstvenu energiju. Ako ne znate u kojoj ste fazi rođeni, to možete jednostavno saznati putem internetskih kalkulatora natalne karte ili lunarnog ciklusa.

Mladi Mjesec – rođeni začetnici

Osobe rođene u vrijeme mladog Mjeseca prirodni su pokretači promjena. Imaju dar pretvaranja ideja u stvarnost i ne boje se razmišljati izvan okvira. Uvijek su puni novih zamisli, ali im ponekad nedostaje koncentracije da jednu ideju dovrše prije nego što ih obuzme sljedeća. No upravo je ta njihova kreativnost dio njihove životne svrhe.

Rastući srp – oni koji pokreću

Ako ste rođeni za vrijeme rastućeg srpa, vi ste ovdje da pokrenete stvari. Ne čekate dopuštenje i ne bojite se prvog koraka. Vaša unutarnja vjera i odlučnost pomažu vam da ostvarite i najambicioznije planove. I kada put nije sasvim jasan, vi znate kako održati smjer.

Prva četvrt – rođeni borci

Rođeni u prvoj četvrti Mjeseca često su neustrašivi i uporni. Vole izazove i ne odustaju lako. Često pomiču granice, a pritisak im samo daje dodatnu snagu. Kada naiđu na prepreke ne povlače se, nego još jače idu naprijed. Njihova je svrha učiti kroz prepreke i usmjeravati druge vlastitim primjerom.

Rastući Mjesec – oni koji podižu druge

Osobe rođene u ovoj fazi ovdje su da pomažu drugima u osobnom rastu. Njihova snaga leži u podršci, mentorstvu i vođenju. Otvorenog su duha, vole učiti i spremni su dijeliti znanje. Svojim optimizmom i toplinom pomažu ljudima da otkriju vlastiti potencijal.

Puni Mjesec – rođeni za preobrazbu

Rođeni za vrijeme punog Mjeseca često u sebi nose snažan osjećaj svrhe. Promjene ih prate kroz život, a ključnu ulogu imaju odnosi s bliskim osobama. Kroz važne veze uče o sebi i postupno se oblikuju u osobu kakva su predodređeni postati. Njihov je život prožet dubokim unutarnjim rastom.

Opadajući Mjesec – mudri učitelji

Ako ste rođeni u fazi opadajućeg Mjeseca, vaša je svrha prenositi znanje. Kroz životna iskustva razvijate mudrost koju kasnije nesebično dijelite s drugima. Prirodno ste skloni savjetovanju i nadahnjivanju ljudi oko sebe. Vaša prisutnost pruža sigurnost, a vaše riječi ostaju dugo urezane u pamćenje.

Zadnja četvrt – oni koji oslobađaju

Rođeni u zadnjoj četvrti Mjeseca često se osjećaju drugačijima. U mladosti ih se možda nije razumjelo, ali njihova potreba da kroče vlastitim putem postaje s vremenom njihova najveća snaga. Uče vjerovati svojim instinktima i puštaju ono što više ne služi, stvarajući prostor za novo i smisleno.

Opadajući srp – iscjelitelji promjene

Osobe rođene u ovoj fazi ovdje su kako bi zatvorile stara poglavlja i donijele iscjeljenje. Ne spašavaju druge, već ih nadahnjuju da prepoznaju vlastitu snagu. Njihova je prisutnost tiha, ali snažna. Svojim djelovanjem prekidaju obrasce boli i grade temelje za novu, svjesniju budućnost.

