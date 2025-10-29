Horoskopski znakovi koji vjeruju da ih prati nesreća u životu

Neki horoskopski znakovi uvjereni su da svemir ima osobnu kampanju protiv njih. Kada padne kiša upravo u trenutku kada su oprali auto, kada propuste autobus za jednu sekundu ili kada se baš njima razbije čaša iz najdražeg seta, oni su sigurni da to nije slučajno. U njihovoj priči sudbina stalno testira strpljenje. Donosimo četiri znaka koja često misle da su rođena pod zvijezdom koja voli izazove.

Rak

Rakovi često sve događaje doživljavaju osobno, pa i najmanji peh postaje dokaz da se život urotio protiv njih. Ako se nešto zakomplicira, Rak će se pitati zašto baš njemu. Kada stvari napokon krenu dobro, obično sumnjaju da je to samo primirje pred novu oluju. Njihova osjetljiva duša vidi sudbinu u svakoj sitnici.

Ribe

Ribe vjeruju u čuda, ali i u to da ih ona često zaobilaze. Ako nešto pođe po krivu, nije neobično čuti od njih da jednostavno imaju “smole”. Ponekad su toliko duboko u svojim snovima da se ne pripreme za stvarnost, a kada ih ona iznenadi, uvjereni su da je kriva loša karma ili planetarni položaj.

Škorpion

Škorpioni ne vjeruju u obične nesreće. Za njih sve ima skriveni smisao. Kada se dogodi peh, oni odmah traže poruku u pozadini. Škorpion će često zaključiti da ga svemir kuša ili priprema za nešto veliko. Čak i ako zapne na potpuno banalnoj sitnici, osjećat će da se radi o važnoj kozmičkoj lekciji.

Jarac

Jarci radije očekuju najgori scenarij jer se boje razočaranja. Ako se dogodi problem, potvrdit će im uvjerenje da je sreća uvijek korak ispred njih, nikada u rukama. Unatoč tome, Jarci se ne predaju. Oni i dalje guraju naprijed, uvjereni da će se jednoga dana sve njihove nevolje pretvoriti u kapitalnu životnu pobjedu.

Ovi znakovi možda često vide tamnije oblake, no upravo ih to čini iznimno otpornima. Svaki od njih svladao je više prepreka nego što drugi uopće primijete. Možda su uvjereni da ih prati nesreća, ali svemir ponekad upravo takvima daje najzanimljiviju priču za ispričati, piše index.

