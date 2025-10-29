Tri horoskopska znaka koja će se u novembru suočiti s poslovnim izazovima

Novembar dolazi kao mjesec u kojem se posao pretvara u mali poligon izdržljivosti. Rokovi će se skraćivati, zahtjevi povećavati, a šefovi će iznenada imati nove ideje koje se moraju provesti “odmah sada”. Dok se neki znakovi snalaze poput mačke u mraku, postoje i oni kojima će ovaj mjesec dobro protresti karijeru. Tko će morati pokazati svoje skriveno poslovno oružje?

Vaga

Vage su navikle fino balansirati, no studeni će ubaciti nekoliko kuglica više u njihov poslovni žongleraj. Pojavit će se nove odgovornosti, ali i poneko natezanje oko odluka. Neće biti nimalo lako udovoljiti svima. Ipak, njihova moć smirivanja napetih situacija bit će ključna. Ako uspiju zadržati svoj urođeni šarm i ne preuzmu sve na vlastita leđa, prebrodit će izazove uz minimalne ožiljke, piše index.

Jarac

Jarci su navikli na teške zadatke, ali ovaj mjesec će im poslovne obveze rasti brže nego što ih mogu prekrižiti na popisu. Čak i uz maksimalnu organizaciju, netko će stalno dodavati još poneki zahtjev. Iako će osjećati pritisak, njihova izdržljivost i upornost ponovno će nadjačati sve prepreke. Kada se prašina slegne, Jarac će shvatiti da je zapravo ostvario velik napredak.

Blizanci

Blizanci će imati osjećaj da dan ima premalo sati. Telefoni će zvoniti, e-mailovi će stizati brže nego što se otvaraju, a sastanci će iskakati poput gljiva nakon kiše. Bit će potrebno izbjegavati brzoplete odluke koje mogu dovesti do nesporazuma. Ako zadrže fokus i jasno izraze što mogu, a što ne, pronaći će put kroz poslovni kaos.

