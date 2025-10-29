Merkur u Strijelcu 2025.: Razdoblje novih uvida

Neposredno nakon ulaska u Strijelca Merkur ulazi u opoziciju s retrogradnim Uranom na 0° Blizanaca. Taj aspekt stvara napetost između starog načina razmišljanja i potrebe za novim idejama. Moguće su neočekivane vijesti, nagli uvidi i brze promjene planova. Opozicija Merkura i Urana ponovit će se još dva puta – 19.11. i 10.12. – ali tada u drugim znakovima, Škorpionu i Biku. Tijekom istog razdoblja Merkur gradi i tri sekstila s Plutonom u Vodenjaku – 30.10., 17.11. i 16.12.. Za mnoge će ovo biti povoljan trenutak za proučavanje složenih tema, terapijski rad, istraživačke projekte i sve što zahtijeva fokus i prodornost.

Merkur prelazi u znak Strijelca 29.10.2025. donoseći promjenu u kolektivnom načinu razmišljanja i komunikacije. Nakon razdoblja provedenog u Škorpionu, gdje su teme bile ozbiljnije i usmjerene prema introspekciji, sada se otvara prostor za optimizam, širu sliku i potragu za znanjem.

Zbog nadolazeće retrogradnosti, koja počinje 9.11., Merkur će u Strijelcu boraviti kratko – do 18.11., kada se vraća u Škorpiona. U ovaj znak ponovno ulazi 11.12., a zatim prelazi u Jarca 1. siječnja 2026. Ovaj ciklus donosi nekoliko tjedana u kojima se mijenja naš misaoni fokus – od analize prema razumijevanju i povezivanju.

Promjena misaone energije

U astrologiji Merkur simbolizira logiku, razmjenu informacija i način na koji donosimo zaključke. Kada se kreće kroz Škorpiona, naglasak je na skrivenom i suštinskom – analiziramo motive, tražimo istinu i zaranjamo ispod površine. Taj je period poticao introspekciju i suočavanje s onim što obično ostaje neizrečeno.

Ulaskom u Strijelca, Merkur mijenja smjer: fokus više nije na analizi, nego na razumijevanju. Um postaje otvoreniji, komunikacija izravnija, a razgovori dobivaju filozofski ton. Sada postoji veća potreba da se pronađe smisao, da se povežu činjenice i iskustva te da se stečeno znanje prenese drugima.

Ovaj tranzit često donosi interes za putovanja, strane kulture, duhovne i obrazovne teme. Ljudi su spremniji učiti i istraživati, ali i dijeliti svoje mišljenje s drugima.

Merkur u Strijelcu: Potraga za smislom i širenje znanja

Merkur u Strijelcu usmjerava pažnju prema idejama koje povezuju. On potiče razmišljanje o širim pitanjima života – etici, vjeri, filozofiji i vizijama budućnosti. Ovo je vrijeme kada se traži značenje iza svakodnevnih događaja, ali i način da se iskustva pretoče u znanje.

Tijekom ovog razdoblja mnogi će primijetiti da su im misli brže, izražavanje izravnije, a interes usmjeren prema stvarima koje donose osjećaj rasta. Merkur u Strijelcu traži slobodu mišljenja i izražavanja te potiče povjerenje u vlastitu intuiciju.

Ipak, može doći i do preuveličavanja – pretjeranog optimizma ili brzih zaključaka bez dovoljno provjere. Stoga je korisno zadržati ravnotežu između entuzijazma i činjenica.

Aspekti Merkura: opozicija s Uranom i se.stil s Plutonom

Neposredno nakon ulaska u Strijelca, 29.10., Merkur ulazi u opoziciju s retrogradnim Uranom na 0° Blizanaca. Taj aspekt stvara napetost između starog načina razmišljanja i potrebe za novim idejama. Moguće su neočekivane vijesti, nagli uvidi i brze promjene planova.

Opozicija Merkura i Urana ponovit će se još dva puta – 19.11. i 10.12. – ali tada u drugim znakovima, Škorpionu i Biku. Sva tri susreta ova dva planeta donose priliku za oslobađanje od mentalnih ograničenja, promjenu perspektive i otvaranje novim pogledima na svijet.

Tijekom istog razdoblja Merkur gradi i tri sekstila s Plutonom u Vodenjaku – 30.10., 17.11. i 16.12.. Ovaj skladan aspekt podržava dublje razumijevanje i sposobnost da se misli transformiraju. Potiče introspekciju, psihološki rad i jačanje komunikacijskih vještina.

Za mnoge će ovo biti povoljan trenutak za proučavanje složenih tema, terapijski rad, istraživačke projekte i sve što zahtijeva fokus i prodornost.

Pogled prema višem značenju

Dok Merkur prolazi kroz Strijelca, potiče nas da sagledamo život s veće udaljenosti. Umjesto da se zadržavamo na detaljima, sada učimo kako ih povezati u cjelinu. To ne znači zanemarivanje činjenica, već razumijevanje konteksta u kojem se događaji odvijaju.

Kako je Strijelac znak nasuprot Blizancima, mjestu u kojem se Merkur tradicionalno najbolje izražava, ovdje se planet komunikacije ponekad smatra “slabijim”. No upravo ta pozicija otvara prostor za rast – kroz učenje, prilagodbu i prihvaćanje različitih pogleda na svijet.

Tijekom retrogradnog hoda, bit ćemo potaknuti da ponovno razmotrimo svoja uvjerenja, propitamo informacije koje uzimamo zdravo za gotovo i uskladimo svoje misli s novim iskustvima. To je razdoblje kada se mogu pojaviti uvidi koji mijenjaju dosadašnje mišljenje i oslobađaju od starih koncepata.

Ključna poruka tranzita

Merkur u Strijelcu 2025. naglašava važnost otvorenosti, učenja i optimističnog pristupa životu. On podsjeća da se razumijevanje ne gradi samo analizom, već i spremnošću da prihvatimo nove ideje.

Ovaj tranzit pomaže da vidimo širu sliku, da povežemo iskustva i znanja te da pronađemo smisao i tamo gdje ga nismo tražili.

Uz pažnju na detalje i dozu realizma, Merkur u Strijelcu donosi inspiraciju, mentalnu lakoću i vjeru da se sve spoznaje mogu pretvoriti u iskustvo koje nas obogaćuje.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

