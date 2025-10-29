Šta donosi Neptun na posljednjem stupnju Riba?

U narednom periodu čekaju nas nove lekcije i izazovi, nova saznanja o tome kako nećemo i kako možemo bolje. Teme vezane uz duhovnost, intuiciju, empatiju, ali i iluzije i razočaranja generirat će raznorazna iskustva. Sve što je lažno sada se može pokazati i bolje vidjeti.

Neptun slijedi Saturnov povratak u Ribe, no neće odmaknuti dalje od zadnjeg stupnja tog znaka na kojem će se zadržati do 30.3. iduće godine.

Zadnji stupanj znaka mjesto je tranzicije, prelaska iz jednog ciklusa u drugi, završetak jednog poglavlja. Ovdje je kulminacija Neptunovog prolaska kroz znak Riba. Dolazi do pročišćenja i oslobađanja. Internaliziraju se neka iskustva koja smo prošli u godinama iza nas, kao i ono što smo iz njih mogli naučiti.

Stoga nas u narednom periodu čekaju nove lekcije i izazovi, nova saznanja o tome kako nećemo i kako možemo bolje.

Češće osjećamo umor i iscrpljenost, imamo veću potrebu za odmorom i spavanjem.

Pojavljuje se i zaboravnost, smetenost i zbunjenost, kao da nam je glava u magli, pa ne možemo uvijek razmišljati jasno.

Neki će imati potrebu pobjeći od stvarnosti, pronaći utjehu u prekomjernom spavanju, stvaranju slika o nekome ili nečemu koje neće biti stvarne. Postoji sklonost i ovisnostima, kao i zamagljivanju istine kako bi se zaštitili od mogućih neugodnosti.

Teme vezane uz duhovnost, intuiciju, empatiju, ali i iluzije i razočaranja generirat će raznorazna iskustva.

Sve što je lažno sada se može pokazati i bolje vidjeti. Razgrće se zavjesa. Tajne, spletke i intrige izlaze na svjetlo dana.

Što činiti?

Više se odmarajte. Pijte više tekućine. Provedite povremeni post. Meditirajte. Kada ste umorni, nervozni i iscrpljeni idite pod tuš. Provodite više vremena u samoći, osobito nakon napornog perioda. Smanjite konzumaciju alkohola. Provjeravajte istinitost informacija koje dolaze do vas. Dajte si vremena da procijenite osobe koje ulaze u vaš život.

Zahvalite na prošlim iskustvima koja su vam donijela vrijedna učenja.

Pronađite u svom srcu oproštaj za one koji su vas povrijedili.

Otpustite sve ono što vas već dugo vremena ne podržava.

Budite u miru sa svime. Ionako se sve naposljetku riješi i dođe na svoje.

Julijana Oremović

Facebook komentari