ROMSKI HOROSKOP ZA STUDENI/NOVEMBAR 2025.: Ovaj znak ulazi u novo poglavlje života, a njima napokon stiže zasluženi mir!

Romski horoskop se ističe nevjerojatnom preciznošću predviđanja. U romskom horoskopu, kao i u nama poznatom astrološkom, postoji 12 znakova Zodijaka. Samo se datumi rođenja svake konstelacije razlikuju za nekoliko dana naprijed-natrag.

Evo što svaki znak čeka u studenom/novembru.

Kalež (21.01 — 19.02)

Početak mjeseca donosi znakove koji vam mogu pomoći da shvatite što je za vas istinski važno.

Obratite pažnju na detalje – na ljude koji vam se javljaju, situacije koje se ponavljaju ili osjećaje koji se vraćaju.

Nakon 25.11. dopustite životu da se odvija svojim tempom.

Ovo nije vrijeme za kontrolu, nego za povjerenje u proces.

Mir koji ćete osjetiti kada to prihvatite bit će vaša najveća snaga.

Napa (20.02 – 20.03)

U prvoj polovici mjeseca mogli biste doći do spoznaje koja mijenja vaš pogled na neku situaciju.

Oko 10.11. slijedi razdoblje unutarnjeg mira – trenutak u kojem shvaćate da su odgovori već tu, samo ste ih ranije zanemarili.

Nakon 20. poslušajte intuiciju, čak i ako vas vodi u nepoznato.

Ove odluke donose dugoročne koristi.

Bodež (21.03-20.04)

Studeni/novembar će vam pomoći da ojačate i postanete odlučniji.

U prvim danima mjeseca mogli biste saznati nešto što mijenja vaše planove.

Pokušajte reagirati smireno – ono što sada otkrijete pomoći će vam da jasno vidite sljedeće korake.

Do kraja mjeseca dolazi važan trenutak koji vas potiče da promijenite način djelovanja i otvorite se novom pristupu životu.

Vijenac (21.04-20.05)

Prvi tjedan mjeseca, posebno razdoblje od 3. do 9.11., donosi znakove koji dolaze kroz ljude, prirodu ili snove.

Obratite pažnju na poruke koje se ponavljaju.

11.11. izrazite želju – energija tog dana podupire ostvarenje namjera.

Oko 17. pokažite suosjećanje i pomozite nekome tko vam se obrati.

Taj čin imat će dublji učinak nego što mislite.

Svijeća (21.05-20.06)

Ovaj mjesec poziva vas na smirivanje i introspekciju.

Mlad Mjesec 20.11. donosi priliku da dobijete jasniji uvid u nešto što vas dugo muči.

Od 21. nadalje, odgovori dolaze spontano – kroz mirne trenutke, razgovore ili situacije koje vas podsjećaju na ono što istinski želite.

Usporite ritam i dopustite da vam se slika posloži sama od sebe.

Kotač (21.06-21.07)

Oko 14.11. očekujte iznenadnu promjenu – može biti povezana s poslom, planovima ili odnosima.

Nešto što ste smatrali sigurnim moglo bi se neočekivano promijeniti, ali će vam to otvoriti vrata novim mogućnostima.

Kraj mjeseca donosi smirenje – intuitivno ćete znati što trebate učiniti, bez potrebe za pretjeranim analiziranjem.

Zvijezda (22.07-22.08)

Između 5. i 9.11. mogli biste dobiti novu ideju ili uvid koji mijenja vaš pogled na postojeći projekt.

U razdoblju od 14. do 18. važno je dovršiti ono što ste započeli – sada imate jasniju viziju i snagu da to privedete kraju.

Nakon 25. posvetite se stvarima koje vas umiruju – obiteljski trenuci, razgovori ili vrijeme provedeno u prirodi vratit će vam unutarnju ravnotežu.

Zvono (23.08-22.09)

Od 7. do 11.11. mogli biste dobiti vijest, poruku ili jasan znak koji vam pokazuje smjer.

Od 16. do 19. pokušajte više slušati nego govoriti – pravi uvidi dolaze iz onoga što ljudi ne kažu izravno.

Nakon 24. priuštite si dan mira i odmora.

Bit će vam lakše čuti vlastite misli i prepoznati što vam uistinu treba.

Novčić (23.09-22.10)

Od 5. do 9.11. moguć je iznenadni financijski priljev – nagrada, povrat novca ili prilika za dodatnu zaradu.

Od 12. do 16. budite oprezni s potrošnjom i ne donosite nagle odluke.

Nakon 25. ulaganje u obrazovanje ili razvoj vještina pokazat će se korisnim.

To što sada naučite imat će konkretan učinak već početkom iduće godine.

Dugi bodež (23.10. – 21.11.)

Između 9. i 14.11. mogli biste jasno osjetiti kad nešto nije iskreno – vjerujte svom osjećaju.

Od 20. do 24. vaša riječ ili gesta mogu imati veći učinak nego što očekujete.

Ono što izgovorite u pravo vrijeme može promijeniti tijek situacije.

Nakon 28. odmaknite se od svega što vam više ne donosi mir.

Oslobađanjem prostora otvarate vrata novim mogućnostima.

Sjekira (22.11-21.12)

Studeni/novembar će vas potaknuti da provjerite koliko ste spremni ostati strpljivi.

Od 5. do 9. obratite pažnju na znakove iz okoline – priroda i okolnosti pokazuju kada je pravi trenutak za djelovanje.

Oko 15. nemojte forsirati promjene.

Nakon 22. pronađite mir kroz jednostavne trenutke – tiha večer, šetnja ili vrijeme za sebe pomoći će vam da se napunite energijom.

Potkova (22.12. – 20.01.)

Od 7. do 12.11. možete osjetiti potporu doma ili pronaći nešto što vam vraća osjećaj sigurnosti.

Oko 18. obratite pažnju na intuiciju – ona će vam pomoći da izbjegnete nepotrebne troškove ili nesporazume.

Nakon 25. unesite male promjene u prostor u kojem boravite.

I najmanji detalj može poboljšati vaše raspoloženje i stvoriti osjećaj stabilnosti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

