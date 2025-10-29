Ovi postupci ukazuju na to da ste u vezi s narcisoidnom partnericom

Njihove riječi nekada otkrivaju više nego što misle, pogotovo kada se ponavljaju kroz obrasce komunikacije koji umanjuju emocije drugih osoba i jačaju njihovu moć.

Prepoznavanje fraza narcisoidnih partnerica može biti prvi korak ka razumijevanju nezdrave dinamike u vezi.

Fraza “umišljaš” se često koristi kako bi partner preispitao svoju odgovornost. Stručnjaci pojašnjavaju da je riječ o klasičnom primjeru gaslightinga odnosno načina kojom narcisoidne osobe pokušavaju natjerati drugu osobu da sumnja u svoje osjećaje.

Na taj način oni preuzimaju kontrolu nad situacijom i izbjegavaju odgovornost za svoje ponašanje. Vremenom, osoba koja to sluša može početi vjerovati da je preosjetljiva, ili da pretjeruje. Upravo zbog toga je bitno prepoznati ovu frazu kao oblik emocionalne manipulacije, a ne iskrenog nesporazuma.

Iza izjave “ja to nikad ne bih napravila” često se krije potreba da se partneru nametne osjećaj krivice ili nadmoći. Narcisoidne partnerice ovim riječima stvaraju sliku moralne nadmoći čime se pozicioniraju kao bolja strana u vezi.

Takva poređenja stvaraju emocionalnu neravnotežu i kvare povjerenje. Uz to, ova rečenica često se koristi i kao odbrambeni mehanizam kako bi se prikrile vlastite greške. U pozadini svega krije se potreba za kontrolom narativa, da narcisoidne partnerice ispadnu pravedne, a druga osoba problematična.

Fraza “svi znaju da sam ja u pravu” odražava potrebu za dominacijom. Kada se partnerica odluči za opće mišljenje, ona pokušava negirati tuđe argumente i opravdati svoje ponašanje, bez prostora za razgovor.

Stručnjaci ističu da se iza ove fraze nalazi nesigurnost, jer osoba koja vjeruje u svoje stavove ne mora tražiti podršku drugih ljudi. Takvo ponašanje često služi i kao način da se partner ušuti i prestane braniti.

Rečenica “preosjetljiv si” je jedna od najčešćih koje narcisoidne partnerice koriste kako bi umanjile partnerove emocije. Na taj način, one prebacuju odgovornost i postupaju tako da se druga osoba osjeća neshvaćeno. Konstantno ponavljanje ove fraze je znak emocionalne manipulacije, jer kada neko negira vaše osjećaje, onda vremenom počinjete sumnjati u svoje vrijednosti i percepciju.

Takva dinamika u odnosu dovodi do toga da se partner povlači i izbjegava izražavanje emocija. To dugoročno uništava bliskost stvara emocionalnu distancu u vezi ,prenosi Klix.

