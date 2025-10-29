Šta čeka svaki znak do kraja 2025.: Najsretniji datumi za ljubav, novac i nove početke

Venera i Jupiter, dvije ključne planete sreće, u periodu do kraja 2025. godine formirat će niz povoljnih aspekata. Venera vlada ljubavlju i materijalnim zadovoljstvom, dok Jupiter širi granice, daje vjeru, samopouzdanje i donosi prilike koje mijenjaju tok života. Kada se ove dvije planete “rukuju”, svijet postaje mekši, a sreća pristupačnija.

Datumi koji donose svima sreću do kraja 2025.

17. novembar – trigon Sunca i Jupitera: optimizam i lični uspjeh

26. novembar – trigon Venere i Jupitera: ljubav, novac i vedrina srca

6. decembar – trigon Merkura i Jupitera: dobre vijesti, dogovori i nova poznanstva

U nastavku pročitajte šta vaš horoskopski znak može da očekuje u ovom periodu.

Ovan

Ovnove očekuju značajne promjene i uzbuđenja. Imat će snažnu potrebu za promjenama, ali će naučiti usporiti kad im zatreba pauza, s uzbuđenjima poput putovanja ili preseljenja krajem godine.

Bik

Bikovima, iako će imati nekoliko promjena koje će doživjeti na različite načine, predstoji mirniji kraj godine. Naglasak je na finansijskoj stabilnosti i porodičnim odnosima, ali uz određene promjene na poslu početkom decembra.

Blizanci

Od 9. do 29. novembra Merkur ulazi u svoju posljednju retrogradnu fazu, i to u sektoru odnosa, pa očekujte da se stari nesporazumi pojave samo da bi bili riješeni. Decembar, međutim, donosi flert, duhovitost i šarm. Neki Blizanci bi mogli dočekati praznike uz poljubac ispod imele.

Rak

Mlad Mjesec 20. novembra u znaku Škorpije osvjetljava vaše želje. Venera vas čini magnetično privlačnim, a Jupiter u vašem znaku donosi talas sreće. Idealno je vrijeme da se otvorite za nove kontakte i preuzmete inicijativu, sreća vas čeka iza ugla, ali morate zakoračiti prvi.

Lav

Od 4. novembra, Mars vas puni vatrom i inspiracijom. Bit ćete društveni, hrabri i spremni za okupljanja. Poseban dan stiže 26. novembra, kada Venera i Jupiter donose mogućnost značajnog susreta – možda baš s nekim ko je jednom već prošao kroz vaš život.

Djevica

Saturn vas uči da birate mudro, ali i da ne pristajete na manje od onoga što zaslužujete. Kraj novembra donosi priliku da obnovite kontakt s osobom iz prošlosti, dok decembar otvara vrata stabilnijim odnosima. U isto vrijeme, moguće su i povoljne vijesti u vezi s kupovinom ili selidbom.

Vaga

Početak novembra otvara finansijske prilike. Od 6. u mjesecu, novac i samopouzdanje idu ruku pod ruku. Ako ste spremni da pokažete svoje talente, decembar donosi poziv, intervju ili priliku koja može promijeniti vaš profesionalni put.

Škorpija

Mars ulazi u Strijelca i donosi vam energiju da krenete punim plućima. Vrijeme je da završite ono što ste započeli ili da započnete nešto novo, što vas istinski pokreće. Venera dodaje notu privlačnosti i strasti, a promjene u izgledu ili stilu bit će pun pogodak.

Strijelac

Vaš vladar Jupiter kreće retrogradno 11. novembra, a Merkur se također vraća unazad, ali to nije znak za paniku. Naprotiv, sada se rađaju ideje koje vrijedi brusiti i sačuvati. Od 22. novembra energija vam raste, a decembar donosi novu ljubav ili povratak stare.

Jarac

Saturn, vaš planetarni zaštitnik, 28. novembra konačno kreće direktno, i to je trenutak olakšanja. Sve ono što je stagniralo sada može da krene naprijed. Savršen period za dogovore, potpisivanje ugovora i ozbiljne odluke. Ulazak u vaš sezonski znak 22. decembra donosi moćan novi početak.

Vodolija

Finansije konačno dolaze na svoje mesto. Trud uložen u protekle dvije godine počinje da daje rezultate. Druga sedmica novembra idealna je za poslovne razgovore i prijave, dok decembar donosi dobru energiju, prijateljstva i potencijalno, ljubav koja djeluje sudbinski.

Ribe

Sunce i Jupiter 17. novembra prave prelijep trigon i obasjavaju vaše polje uspjeha. To je vaš trenutak za rast, lično i profesionalno. Intuicija vam je jača nego ikada, vjerujte joj. Energije su povoljne sve do kraja godine, naročito ako se otvorite ka novim ljudima i iskustvima, prenosi Novi.

