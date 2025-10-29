Novembar će biti izuzetno težak za ova 3 znaka horoskopa: AKO STE VI NA SPISKU, SPREMITE SE

Iako to nije kraj svijeta, ako pripadate jednom od ovih znakova, biće važno da ostanete smireni, pažljivi i spremni na nepredviđene situacije.

Na udaru će se naći Blizanci, Lavovi i Ribe.

Blizanci će tokom ovog mjeseca osjećati povećanu napetost i u poslovnom, i u privatnom životu. Njihova urođena nestrpljivost mogla bi ih uvući u nesuglasice ako ne uspore i ne promisle prije nego što reaguju. Ovo je period kada je ključno komunicirati jasno i mirno – svaka nagla odluka mogla bi donijeti dodatne probleme.

Lavovi bi se mogli suočiti s iznenadnim promjenama u finansijama ili planovima. Njihova potreba da sve drže pod kontrolom mogla bi biti stavljena na test. Najbolji savjet je da pokažu fleksibilnost – ponekad je mudrije prilagoditi se okolnostima nego forsirati vlastite zamisli.

Ribe će prolaziti kroz emotivno zahtjevan period. Odnosi s partnerima i prijateljima mogli bi biti napeti, a njihova duboka osjećajnost može dodatno otežati situaciju. Prakticiranje samokontrole i postavljanje zdravih granica pomoći će im da očuvaju unutrašnji mir.

Iako se novembar može činiti težim za ove znakove, važno je zapamtiti da svaka prepreka nosi priliku za rast. Uz pravi stav, strpljenje i dozu prilagodljivosti, i najizazovniji mjesec može proći s minimalnim stresom, prenosi novi.

