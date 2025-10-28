Dnevni horoskop za srijedu, 29. oktobar: Djevice imaju tenzije na poslu, Jarac uživa u ljubavi, kod Raka su emocije promenljive

Ovan

Dan donosi više dinamike nego obično. Ako imate važan sastanak ili razgovor, bićete ubjedljivi. U ljubavi izbjegavajte impulsivne reakcije.

Bik

Usmjerite energiju na ono što Vam donosi dugoročni mir. Danas možete učvrstiti temelje nečeg što će trajati. Emotivno, potrebna Vam je nežnost, ne tvrdoglavost.

Blizanci

Danas su naglašene komunikacije, kontakti i nova poznanstva. Važno je da filtrirate informacije i ne rasipate energiju. Ljubavno – razgovor donosi jasnoću.

Rak

Emocije su duboke i promjenljive. Možda ćete morati da donesete odluku koja se tiče porodice. U poslu slijedite osjećaj, ne tuđe savete.

Lav

U centru ste pažnje – iskoristite to da se pokažete u najboljem svetlu. U ljubavi možete očekivati strastven trenutak. Pazite samo da ne budete previše ponosni.

Djevica

Moguće su male tenzije na poslu – ne preuzimajte tuđe obaveze. Fokusirajte se na svoje prioritete. Veče donosi opuštanje i osjećaj olakšanja.

Vaga

Dan je povoljan za susrete i pomirenja. Ako postoji nesporazum, sada ga možete rešiti. U ljubavi, ravnoteža se vraća kroz iskrenost.

Škorpija

Duboki uvidi i transformacija su tema dana. Neko iz prošlosti može se pojaviti iznenada. Ostanite smireni i vjerni sebi – Vi rastete kroz iskustvo.

Strijelac

Inspiracija Vas vodi u novom pravcu. Ako osjećate potrebu da promenite rutinu, sada je trenutak. U odnosima se javlja iskren razgovor koji osvežava energiju.

Jarac

Dan donosi stabilnost, ali i potrebu za introspekcijom. Moguće su promene u poslovnom okruženju. Ljubavno – iskrenost i jednostavnost su ključ.

Vodolija

U Vašem životu se nešto mijenja iz korijena, ali to donosi slobodu. U emotivnim odnosima tražite prostor i iskrenost. Veče je pogodno za druženje.

Ribe

Dan je emotivno intenzivan. Moguće je suočavanje sa starim obrascima kroz razgovor ili susret. Ne bježite od osjećanja – kroz njih dolazi iseljenje, piše naj žena.

