Sve mogu pretvoriti u problem: Najnegativniji horoskopski znakovi

Dok neki ljudi uvijek traže svjetliju stranu, drugi imaju prirodnu sklonost fokusirati se na ono što ne valja. Njihov um odmah primjećuje greške, rizike i moguće nevolje, čak i kad ih zapravo nema. Iako se često opravdavaju time da su “realni”, njihova potreba da analiziraju svaku situaciju može ih učiniti tjeskobnima i iscrpljujućima, i za sebe i za druge. Takvi ljudi rijetko dopuštaju da ih život ugodno iznenadi jer su stalno spremni na najgori scenarij. Prema astrologiji, tri znaka posebno su poznata po tome da sve mogu pretvoriti u problem.

Djevica

Djevice imaju izoštren osjećaj za detalje, ali ta preciznost često prelazi u pretjerano analiziranje. Njihov perfekcionizam tjera ih da primijete svaku sitnicu koja “ne štima”, pa im je teško opustiti se i uživati u trenutku. Iako imaju dobre namjere, njihova potreba da isprave sve oko sebe može stvoriti napetost u odnosima. Djevica će najčešće reći da samo želi pomoći, ali njezine kritike ponekad djeluju kao pesimizam. Kad nauči pustiti kontrolu, pokazuje koliko zapravo može biti topla, podržavajuća i racionalna.

Jarac

Jarci su poznati po disciplini i ambiciji, ali i po sklonosti da u svemu vide potencijalni problem. Njihov um uvijek traži način da predvidi neuspjeh kako bi ga spriječio, no to često preraste u stalnu zabrinutost. Teško vjeruju da će stvari ispasti dobro bez njihova nadzora, pa ponekad djeluju hladno i pesimistično. Njihov “negativan” pristup zapravo proizlazi iz želje za sigurnošću, ne žele riskirati jer ih strah od pogreške previše opterećuje. Kad nauče vjerovati procesu, njihova upornost postaje njihova najveća snaga.

Rak

Rakovi su vrlo emotivni i osjetljivi, pa im raspoloženje lako ovisi o okolnostima. Kad ih nešto povrijedi, često se povlače i zatvaraju u svoj svijet, gdje misli postaju tamnije nego što stvarno jesu. Imaju naviku preuveličavati probleme jer ih osjećaju duboko i osobno. Njihova sklonost brizi i preispitivanju ponekad ih vodi u nepotrebnu tugu i pesimizam. No kad nauče izražavati svoje emocije bez straha, pretvaraju ranjivost u snagu i postaju iznimno suosjećajni partneri i prijatelji, piše index.

Facebook komentari