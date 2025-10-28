Tri horoskopska znaka koja u novembru očekuje financijski uspjeh

Novembar 2025. obilježen je snažnom transformacijskom energijom i novim prilikama, posebno kada je riječ o financijama. Zvijezde pozivaju na pametne odluke, preispitivanje prioriteta i hrabre korake prema sigurnijoj budućnosti. Početak mjeseca idealan je za organizaciju proračuna, ulaganja, smanjenje troškova i planiranje prihoda. Sve što sada učinite može donijeti dugoročan uspjeh.

Tri horoskopska znaka posebno su pod povećalom Svemira, i pred njima je razdoblje u kojem se financijska sreća pretvara u stvarnu stabilnost.

Škorpion: Vrijeme je da vaše ambicije dobiju zasluženu nagradu

Studeni vam donosi snažan financijski uzlet. Sve ono što ste marljivo gradili napokon pokazuje rezultate. Utorak, 4. studenoga, označava početak akcije: Mars ulazi u Strijelca, aktivirajući vaše polje bogatstva. To je trenutak kada ideje postaju konkretna zarada – bilo kroz posao, ulaganja ili nekretnine.

No, Merkur u Strijelcu od 9. do 18. novembar ide retrogradno, što znači da je važno preispitati stare financijske odluke i planove. Što vam je donijelo napredak? U što ste ulagali emocije umjesto logike?

Sve kulminira u petak, 21. novembar tokom početka sezone Strijelca koja vam donosi zeleno svjetlo za velike poteze. Ovo nije period sreće preko noći, već rezultat vaše strategije i ustrajnosti. Preuzimate kontrolu i kročite u zasluženi prosperitet.

Vaga: Vaša velikodušnost donosi nagrade, ali i važna upozorenja

U studenom vam dolazi novac, ali uz jasnu poruku: čuvajte se onih koji žele više uzeti nego dati. Ulazak Venere u Škorpiona, 6. studenoga, donosi financijski rast kroz nagrade, bonuse ili poklone. Vaga uvijek privlači obilje, osobito kada dijeli dobro.

No retrogradni Merkur u Škorpionu, od 18. do 29. novembar, stavlja naglasak na granice: ko vam crpi energiju, u što ulažete previše, a dobivate premalo, i, možda je vrijeme za reći – dosta. Prilagodite svoje financijske navike kako biste osigurali stabilnost, a ne samo kratkoročne uspjehe. Vaša budućnost zaslužuje jednako pažnje kao i ljudi kojima nesebično pomažete.

Vodenjak: Završava dugo poglavlje borbe i počinje era financijske slobode

Od 2023. Saturn u Ribama oblikovao je vaše navike, odnos prema novcu i osjećaj vlastite vrijednosti. Možda se činilo kao spor, težak proces, ali je stvarao temelj za ono što sada dolazi.

Četvrtak, 27. novembar, Saturn kreće direktno u Ribama i otvara vrata stabilnosti kakvu dugo priželjkujete. Vaša disciplina i upornost napokon se pretaču u konkretne rezultate.

Petak, 21. novembar, donosi dodatnu podršku Ceres iz Ovna. Na taj dan zauzet ćete se za svoje potrebe, graditi financijsku neovisnost i prestati pristajati na manje nego što zaslužujete. Sve promjene koje ste hrabro proveli od 2023. sada vas vode prema dugoročnom obilju. Više ne preživljavate – napokon živite.

