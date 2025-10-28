ASTROLOŠKI PREOKRET KOJI ĆE PROMIJENITI SVE – Retrogradni Uran donosi haos – evo koji znakovi neće znati šta ih je snašlo!

Ovaj tranzit će najviše pogoditi Bikove, Lavove, Škorpije i Vodolije, koji će se suočiti s izazovima, ali i prilikama za lični rast.

Uran u Biku – sukob stabilnosti i promjene

Uran, planeta iznenadnih obrta, transformacija i oslobađanja, u zemljanom i stabilnom Biku ne osjeća se udobno. Dok Bik teži redu, sigurnosti i predvidivosti, Uran donosi promjene, ruši granice i traži slobodu po svaku cijenu.

Kada je Uran retrogradan, poziva nas da se okrenemo unazad – da preispitamo odluke, navike i načine na koje gradimo osjećaj stabilnosti.

Finansijski preokret i nova energija

Tokom retrogradnog Urana u Biku, mnogi će se suočiti s pitanjima novca, karijere, imovine i odnosa prema materijalnom svijetu. Mogući su iznenadni finansijski preokreti, promjene u načinu zarađivanja ili u vrijednostima koje stavljamo na prvo mjesto.

Ovo je vrijeme kada se stara sigurnost ruši kako bi nastala nova – ona koja se ne zasniva na kontroli i strahu od gubitka, već na unutrašnjoj slobodi i povjerenju u sebe.

Period introspekcije i rasta

Do 4. februara 2026. godine, dok Uran ponovo ne krene direktno, očekuje nas proces oslobađanja od svega što nas sputava. Retrogradni Uran u Biku nas uči strpljenju, fleksibilnosti i spremnosti na promjenu – čak i onda kada nam djeluje da gubimo tlo pod nogama.

Iako ovaj period može djelovati nepredvidivo, on donosi mogućnosti za novi početak, lični razvoj i duhovno buđenje. Oni koji se usude da misle i žive drugačije – pronaći će stabilnost upravo u promjeni, piše alo.

