Jesu li sretniji parovi koji spavaju goli ili odjeveni?

Način na koji spavate može utjecati na vašu sreću u vezi?

Pritom mislimo na to spavate li odjeveni ili ipak nosite pidžamu. Možda vam se to pitanje čini neobičnim, ali prema nekim istraživanjima, parovi koji spavaju bez odjeće navodno su sretniji i povezaniji od onih koji biraju pidžame ili donje rublje.

Zašto su sretniji oni koji spavaju goli?

Istraživanje britanske kompanije “Cotton USA” otkrilo je da 57 poato parova koji dijele krevet goli osjećaju veće zadovoljstvo u vezi. Stručnjaci tvrde da dodir gole kože potiče lučenje oksitocina, hormona povezanog s ljubavlju, povjerenjem i osjećajem sigurnosti.

Osim toga, spavanje bez odjeće može poboljšati kvalitet sna, regulirati tjelesnu temperaturu i čak potaknuti intimnost.

Možda je vrijeme da odbacite pidžamu

Naravno, ne postoji univerzalno pravilo. Nekim ljudima je udobnija pidžama, a sreća u vezi ne ovisi isključivo o tome šta nosite (ili ne nosite) u krevetu. Ključ leži u zajedničkim navikama, komunikaciji i osjećaju ugode.

Ali ako ste u potrazi za jednostavnim načinom da se dodatno povežete s partnerom, možda je vrijeme da odbacite pidžamu, prenosi Avaz.

Facebook komentari