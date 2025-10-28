Podmukli način na koji psihopate kontrolišu svoje partnere

Rezultati istraživanja objavljeni su na platformi Current Psychology. Richard Mattson, jedan od autora i profesor psihologije na Univerzitetu Binghamton u New Yorku, naveo je da nisu svi oblici dodirivanja dobronamjerni.

Naprimjer, partner koji grli svoju partnericu tokom svađe mogao bi pokušavati izvesti “psihološki stisak” kako bi uspostavio autoritet.

“Ono što je novo u našem radu nije samo u identifikovanju problematične upotrebe dodira – već u povezivanju tih ponašanja s tipom osobe koja je sklona da ih koristi praktikuje u odnosu s ljubavnim partnerom (partnericom). Ne samo da nemate koristi od dodira u ovakvim vezama, već je druga strana toga da su oni moćni, tako da se zapravo mogu koristiti u korist jednog partnera, a na štetu drugog”, kazao je.

U istraživanju je učestvovalo 500 studenata koji su u vezama. Utvrđeno je da su učesnici s psihopatskim karakteristikama skloniji korištenju određenih pokreta, uključujući držanje partnerove ruke, ramena ili potiljka, kako bi manipulisali.

Rezultati su ovisili o spolu. Žene koje imaju psihopatske karakteristike su se osjećale nelagodno pri fizičkom kontaktu, ali su koristile dodir za manipulaciju drugih ljudi.

Naravno, nisu svi oblici dodira bili povezani s psihopatama. Istraživači su primijetili da je za muškarce prijatan osjećaj nastao dodirom bio povezan s nesigurnošću u vezi. Oni koji su se osjećali neugodno zbog bliskosti nisu voljeli da ih se dodiruje, bez obzira na druge osobine ličnosti.

