Nije uvijek pretilost: Koji su mogući razlozi velikih grudi kod muškaraca

Jamin Brahmbhatt, urolog i robotski hirurg u Orlando Healthu i docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta Central Florida, za CNN otkrio je moguće razloge zašto neki muškarci imaju velike grudi.

“Briga koju muški pacijenti iznose u mojoj ordinaciji ponekad u šali, ponekad sa sramom su muške grudi. Za neke muškarce, povećanje prsa je jednostavno masnoća. Za druge je to ginekomastija, medicinski izraz za rast tkiva dojke. U mnogim slučajevima, istovremeno mogu biti oba razloga”, naveo je.

Ginekomastija je češća nego što mnogi ljudi misle. Istraživanja pokazuju da je asimptomatska ginekomastija – rast bez boli ili osjetljivosti, prisutna kod 30 posto do 50 posto zdravih muškaraca. To znači da gotovo polovica muškaraca može doživjeti određen nivo povećanja tkiva dojke u nekom trenutku svog života, čak i ako to nikada ne primijete.

Anatomija i funkcija dojke

I kod muškaraca i kod žena, dojka se nalazi na vrhu prsnih mišića i sastoji se od dvije glavne komponente: masnog i žljezdanog tkiva.

Masno tkivo daje dojci veličinu i oblik. Mekano je i povećava se ili smanjuje kao odgovor na promjene težine. Žljezdano tkivo – dio koji se sastoji od mliječnih kanala i potpornih struktura reaguje na hormone. Kod žena estrogen stimuliše rast tkiva tokom puberteta i trudnoće. Kod muškaraca testosteron održava tkivo u malom i nerazvijenom stanju, ali struktura ostaje netaknuta: kanali, žlijezde i bradavica.

Zbog toga i muškarci mogu razviti bolesti dojki, poput ginekomastije ili, u rijetkim slučajevima, raka. Razumijevanje ove mješavine masnog i žljezdanog tkiva objašnjava zašto “muške grudi” mogu značiti različite stvari ovisno o tome što raste.

Fetus započinje s hromosom X. Bradavice se formiraju prije nego što Y hromosom signalizuje tijelu da razvije muške crte lica. Do trenutka kada testosteron preuzme kontrolu, bradavice su već na svom mjestu, bezopasan evolucijski ostatak koji ukazuje na to da muškarci i žene dijele iste strukture dojki, iako kod muškaraca uglavnom ostaju neaktivne.

Zvuči kao mit, ali pod određenim uslovima muškarci mogu proizvoditi mlijeko. Muškarci imaju iste osnovne strukture dojki kao i žene, uključujući mliječne kanale i stanice sposobne za proizvodnju mlijeka.

Međutim, te stanice su obično potisnute testosteronom i kontrolisane ukupnom hormonskom ravnotežom u tijelu. Osim toga, muškarci nemaju hormonske poraste prolaktina koji stimulišu proizvodnju mlijeka kod žena.

Određeni lijekovi koji povisuju nivo prolaktina, poremećaji hipofize, hronična bolest jetre ili hormonska terapija za rak prostate mogu povremeno aktivirati te stanice.

Rezultat je galaktoreja ili neočekivano stvaranje mlijeka. Rijetko je i obično bezopasno, ali vrijedi se posavjetovati s ljekarom ako se dogodi, posebno ako je iscjedak uporan ili krvav.

Pseudoginekomastija: muške grudi povezane s masnoćom

Masnoća je najčešći razlog zašto muškarci imaju punije grudi. Kako muškarci dobijaju na težini, masnoća se može nakupljati u prsima, baš kao što se to događa u stomaku ili bokovima. Ovo stanje, nazvano pseudoginekomastija, nevjerovatno je često.

Ova vrsta nadutosti je mekana i raširena, nije čvrsta ili osjetljiva. Nije medicinski opasna i obično se poboljšava gubitkom težine, vježbanjem i zdravijim navikama.

Ginekomastija: Pravi rast tkiva dojke

Ginekomastija – rast žljezdanog tkiva dojke ispod bradavice i areole, tamnije kože oko bradavice nije uzrokovan masnim tkivom. Tkivo je često čvršće, a ponekad i osjetljivo, te se nalazi neposredno ispod bradavice.

Do ovog rasta dolazi kada se promijeni ravnoteža između testosterona i estrogena. Tokom puberteta, mnogi dječaci doživljavaju određeni stepen ginekomastije.

Ovo stanje je normalno i obično privremeno. Budući da se često samo povlači kako se hormoni smiruju, liječenje je rijetko potrebno. Utjeha i strpljenje često su najbolji pristup.

Međutim, ginekomastija nije samo problem za dječake i mlađe tinejdžere. Kako muškarci stare, iste hormonske promjene mogu se ponovno pojaviti. Kod starijih muškaraca, kako testosteron prirodno opada, ginekomastija postaje češća, često u kombinaciji s debljanjem ili lijekovima koji mijenjaju nivo hormona.

Drugi uzroci rasta tkiva dojke

Hormoni nisu jedino objašnjenje za promjene u prsima kod muškaraca. Lijekovi, supstance i zdravstvena stanja mogu igrati ulogu.

Propisani lijekovi za gubitak kose ili povećanu prostatu, i lijekovi koji se koristi u liječenju raka prostate, mogu promijeniti učinke testosterona i omogućiti rast tkiva dojke.

U nekim slučajevima, prekid uzimanja lijeka poništava rast, ali ako je tkivo prisutno dovoljno dugo, možda se neće u potpunosti smanjiti.

Alkohol i marihuana također mogu utjecati na hormonske putove, posebno kod teške ili česte upotrebe. Anabolički steroidi, uobičajeni u bodybuildingu, još su jedan okidač za promjene i povećanje grudi.

Bolesti štitne žlijezde, jetre ili bubrega također mogu poremetiti hormone na načine koji potiču rast tkiva dojki. U tim slučajevima, promjene u prsima mogu biti upozorenje na ozbiljniji zdravstveni problem.

Psihološki učinci

Kod mnogih muškaraca ginekomastija utječe na samopouzdanje, držanje pa čak i društveno ponašanje. Neki muškarci u potpunosti izbjegavaju teretanu ili plažu, nose široke majice tokom cijele godine ili osjećaju tjeskobu zbog intimnosti. Podsjećam pacijente da je ovo stanje uobičajeno i da pričati o tome nije loše.

Za tinejdžere su često najbolji utjeha i strpljenje jer se većina pubertetskih ginekomastija povlači prirodno. Za odrasle bi fokus trebao biti na razumijevanju uzroka, njegovom rješavanju i pronalaženju prave kombinacije medicinskih, hirurških i strategija promjene životnog stila.

Kada posjetiti ljekara

Svaka nova kvržica ili promjena u prsima zaslužuje ljekarski pregled. pomoć, ali stvarnost je da većina muškaraca koji primijete promjene u dojkama uopće nemaju problema s rakom.

Većina slučajeva punoće u prsima kod muškaraca je bezopasna, ali određene znakove upozorenja nikada ne treba zanemariti. Tvrda kvržica koja se čini kao da je fiksirana na mjestu, rast dojke s jedne strane, iscjedak iz bradavice ili brzo povećanje, sve to treba pregledati ljekar kako bi se isključio rak dojke.

Uporna ili bolna ginekomastija ili promjene koje uzrokuju značajnu nelagodu također zahtijevaju procjenu.

Mogućnosti liječenja

Liječenje ovisi o uzroku. Ako je uzrok novi lijek, promjena lijeka ponekad može pomoći. Ako je povezano s drogama, smanjenje unosa alkohola, marihuane ili steroida može napraviti razliku, iako se tkivo koje je tamo godinama možda neće u potpunosti vratiti u normalno stanje.

Za muškarce s prekomjernom težinom, mršavljenje može uvelike pomoći. Pseudoginekomastija se često smanjuje s gubitkom masti.

Čak i kada je zahvaćeno pravo tkivo dojke, smanjenje tjelesne masti smanjuje nivo estrogena koja može pogoršati problem. Trening s utezima za izgradnju mišića prsa također može preoblikovati područje i poboljšati samopouzdanje.

Neki muškarci vjeruju da mogu “riješiti” ginekomastiju sklekovima ili drugim vježbama. Izgradnja mišića pomaže u sagorijevanju masti i poboljšanju konture prsa, ali ne smanjuje žljezdano tkivo. Ako je problem prava ginekomastija, nijedan trening ne može potpuno ukloniti izraslinu i tada se isplati posjetiti ljekara kako bi se utvrdio uzrok.

Kada tkivo dojke ne nestane, operacija je opcija. Smanjenje grudi jedan od najčešćih kozmetičkih zahvata za muškarce – uklanja žljezdano tkivo i oblikuje prsa kako bi se dobio muževniji oblik.

Međutim, ne žele svi ili im nije potrebna operacija. Kompresivna odjeća ili oblikovanje tijela mogu izravnati prsa i povećati samopouzdanje.

Za muškarce s potvrđeno niskim nivoom testosterona, hormonska nadomjesna terapija ponekad može pomoći u vraćanju ravnoteže i smanjenju osjetljivosti dojki, ali to nije univerzalno rješenje.

Kod muškaraca s normalnim nivoom testosterona, dodatna hormonska terapija može pogoršati problem pretvaranjem u estrogen, koji potiče rast tkiva dojke. Zato se nadomjesna terapija testosteronom treba koristiti samo pod nadzorom ljekara nakon odgovarajućeg testiranja, a ne kao samopropisano rješenje.

Facebook komentari