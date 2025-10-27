Horoskop za NOVEMBAR po datumima: 9. kreće retro Merkur, druga polovina mjeseca donosi “novo rođenje”

Iz Škorpijinih voda izlazimo pročšćeni, obnovljeni, spremni da dočekamo svjetlost decembarskog neba. Vatra Strijelca pali unutrašnju baklju istine u svakome od nas, a sada, kada su iskušenja prošla, ova svjetlost može nas voditi naprijed – samouvereno, otvoreno i sa verom u sopstvene snage.

Novembar 2025. vraća nas u prošlost kako bismo razumeli razloge za ono što se sada dešava.

Ovaj mjesec nam donosi šansu za obnovu – duboku, iskrenu, unutrašnju transformaciju. Ako smo spremni da uđemo u taj proces, Univerzum odgovara.

4. novembar – Mars u Strijelcu

Mars ulazi u znak Strijelca do 15. decembra, budeći u svemiru duh istraživača, ratnika svetlosti i putnika koji se ne boji da pređe uobičajene granice. Nakon meseci analize, očekivanja i sumnji tokom jeseni, energija života ponovo se ubrzava.

Ovo je vreme kada su akcije obojene idejama, a energija usmjerena ka proširenju horizonta – filozofskog, duhovnog i vitalnog, kaže astrolog Marina Skadi.

Mars u Strijelcu ne podnosi ograničenja: poziva na kretanje, iskrenost i direktnost, ali može doneti i izlive nestrpljenja, posebno kada se ideali sudaraju sa stvarnošću. Sve što je izgledalo daleko odjednom postaje ostvarivo, samo treba verovati u svoje snage. Pod uticajem ovog tranzita, spremni smo da rizikujemo za svoje snove, kao i da putujemo, učimo i istražujemo.

5. novembar – Pun Mjesec u Biku

Pun Mesec u Biku djeluje kao sidro koje nas drži u telu, materiji i osećaju sopstvene vrednosti. Na pozadini Marsove vatrene energije, ovaj Mjesec podseća da se sve ne može rešiti pritiskom. Ponekad je potrebno stati, osetiti, uzemljiti se. Pun Mjesec naglašava teme sigurnosti, resursa i fizičke stabilnosti, ali i pokazuje gde gubimo ravnotežu između duhovnih težnji i materijalne stvarnosti.

8. novembar – Uran retrogradno u Biku

Uran kreće retrogradno u Biku, gde će ostati do 26. aprila 2026. godine. Njegov uticaj može doneti neočekivane obrte u pitanjima finansija, vrednosti i telesne percepcije. Ovo je dobro vreme za preispitivanje nekonvencionalnih rešenja i vraćanje idejama koje nismo imali priliku da integrišemo.

9. – 29. novembar – Retrogradni Merkur

Od 9. novembra Merkur kreće retrogradno – prvo u Strelcu, a od 19. do 29. novembra u Škorpiji. Fokus se okreće ka unutrašnjem preispitivanju vjerovanja, riječi i motiva. Ovo je dvostruka introspektivna faza: revizija uverenja i pogleda na svijet, a zatim duboka obrada emocija, tajni i psiholoških obrazaca.

7. – 30. novembar – Venera u Škorpiji

Venera u Škorpiji donosi strast, dubinu i intenzitet u ljubavi, željama i estetici. Ovaj tranzit zahteva iskrenost i emocionalnu otvorenost – sve što je neiskreno postaje jasno i nestaje. Intuicija je pojačana, a osjećanja snažna poput plime, pomažući da pronađemo pravu vrednost povezanosti.

20. novembar – Sastanak Sunca i retrogradnog Merkura & Mladi Mjesec u Škorpiji

Sunce pravi konjunkciju sa retrogradnim Merkurom, otvarajući novi ciklus mentalnog razvoja i postavljajući temelje za nove ideje i unutrašnje promene. Istog dana, Mladi Mesec simbolizuje kulminaciju transformacija i trenutak “ponovnog rođenja” – odbacivanje starog i prizivanje novog.

9. – 15. novembar – Jupiter u Raku (stacionarno retrogradan)

Ova faza pojačava teme unutrašnje vere, emocionalne podrške i sećanja na korene. Ekspanzija se dešava iznutra, kroz brigu, prihvatanje i povratak osnovama. Jupiter nas podseća da pravo obilje dolazi iz osećaja sigurnosti, topline i ljubavi koju gradimo oko sebe.

22. novembar – Sunce u Strelcu

Ulaskom Sunca u Strelca prostor se ispunjava optimizmom, željom za slobodom i inspiracijom. Poslije dubina Škorpije, ovo je dah svježeg vazduha i buđenje duha. Počinje period širenja svesti, istraživanja, znanja i putovanja.

30. novembar – Venera u Strijelcu

Venera se pridružuje Suncu u Strijelcu, pokrećući romantične i estetske težnje ka smislu, pokretu i avanturi. Ljubav postaje otvorena, velikodušna i oslobađajuća. Nakon emocionalnih iskušenja, dolazi jasnoća – prava osjećanja oslobađaju, a ne sputavaju, piše glossy.

