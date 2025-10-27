Njima će sve ići od ruke: Turski astrolog otkriva tri najsrećnija znaka u 2026. godini

Saznajte šta vas očekuje u ljubavi, karijeri i zdravlju i da li ste među srećnicima naredne godine.
Jarac – godina profesionalnog uspona i odgovornosti
2026. za Jarčeve donosi izazove, ali i značajne nagrade za trud uložen prethodnih godina. Poslovne prilike će se otvarati, a mnogi Jarčevi mogli bi preuzeti uloge lidera ili mentora.
Karijera: Prilika da pokažete znanje i disciplinu. Oni koji planiraju promenu posla ili pokretanje sopstvenog biznisa dobiće dodatnu energiju i podršku, posebno tokom leta.
Ljubav: Emocionalni odnosi biće testirani. Partneri će tražiti više pažnje, dok slobodni Jarčevi ulaze u ozbiljnije i dugotrajne veze.
Zdravlje: Važno je smanjiti stres i pronaći balans između posla i privatnog života.
Rak – fokus na porodicu i unutrašnji mir
Rakovi će 2026. težiti stabilnosti i sigurnosti. Ovo je period za rešavanje porodičnih pitanja i ulaganje u dom.
Porodica: Moguće su selidbe, renoviranja ili proširenje porodice. Rakovi žele stvoriti sigurno utočište za sebe i svoje najbliže.
Ljubav: Partnerstva postaju dublja i emotivno ispunjenija. Slobodni Rakovi privlače osobe koje nude toplinu i podršku.
Karijera: Neočekivane promene na poslu zahtevaju fleksibilnost i prilagodljivost, što donosi uspjeh.
Ovan – nova energija i hrabri potezi
Ovnovi će 2026. imati snažan nalet energije i želju za promjenama. Ovo je idealno vrijeme za preuzimanje inicijative i rizikovanje u novim projektima.
Karijera: Savršeno vrijeme za pokretanje sopstvenog biznisa ili uključivanje u inovativne projekte.
Ljubav: Strast i dinamika obeležiće emotivne odnose. Slobodni Ovnovi mogu doživeti iznenadnu i uzbudljivu romansu.
Zdravlje: Višak energije usmjerite na sport i fizičku aktivnost kako biste izbjegli nervozu i iscrpljenost, piše naj žena.