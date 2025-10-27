Čuvajte se njihove dvoličnosti: Četiri horoskopska znaka najveći su izdajnici

Izdaja u prijateljstvu ili vezi nikada ne dolazi naglo – obično je najteža onda kad dolazi od nekoga kome smo potpuno vjerovali. Neki ljudi jednostavno lakše skrivaju prave namjere ili mijenjaju ponašanje ovisno o tome što im trenutačno odgovara. Astrologija otkriva da su pripadnici nekih znakova posebno skloni prikrivanju osjećaja i manipulaciji, što ih čini najtežima za istinsko povjerenje.

Blizanci

Blizanci su šarmantni i duhoviti, ali njihova dvosmislenost često im stvara probleme. Znaju reći ono što druga osoba želi čuti, čak i kad to ne misle iskreno. Iako im nije uvijek namjera povrijediti druge, njihova potreba za slobodom i promjenom može dovesti do postupaka koji izgledaju kao izdaja. Blizanci često žongliraju između različitih strana situacije, pa ponekad ni sami ne znaju na čijoj su zapravo strani.

Škorpion

Škorpioni su strastveni i odani dok god osjećaju povjerenje, ali kad se jednom osjete izigranima – osvećuju se bez zadrške. Njihova intenzivna priroda zna prijeći granicu između ljubavi i osvete, a kad izgube vjeru u nekoga, postaju hladni i proračunati. Iako ne izdaju lako, kad to učine, to je obično promišljeno i s jasnim ciljem. Škorpion nikada ne zaboravlja ni ne oprašta.

Vaga

Vage se trude održati mir i dobre odnose sa svima, ali upravo ta želja da svima udovolje može ih učiniti dvoličnima. Ponekad kažu jedno, a misle drugo, samo da bi izbjegle sukob. Njihova potreba za odobravanjem često ih navodi da prešućuju istinu ili se prilagođavaju onome tko im u tom trenutku više odgovara. Kada se osjećaju pritisnutima, radije će izabrati laž nego narušavanje sklada.

Ribe

Ribe su osjetljive i suosjećajne, no njihova sklonost bijegu od stvarnosti zna ih dovesti do neiskrenih postupaka. Kad se suoče s problemom, često biraju šutnju ili poluistine, misleći da tako štite druge. Međutim, upravo ta pasivnost može djelovati kao izdaja. Ribe se teško suočavaju s posljedicama, pa se ponekad izgube u vlastitim emocijama i lažima koje nisu ni planirale izreći, piše index.

