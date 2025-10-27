Horoskop ruske astrologinje Tamare Globe za studeni/novembar: ovo razdoblje nosi snažnu energiju transformacije i preokreta!

Rakovi mogu očekivati jačanje autoriteta i financijski napredak. Moguće su napetosti u odnosima s prijateljima i voljenima, no one će pridonijeti osobnom razvoju. Škorpioni će osjetiti punu snagu svog znaka. Prve dvije dekade mjeseca vrlo su povoljne za financije, ugovore i aktivan rad.

Astrološka prognoza Tamare Globe za studeni/novembar sugerira da je ovo idealno vrijeme za preispitivanje prioriteta, pokretanje kreativnih i profesionalnih projekata, jačanje obiteljskih veza i ostvarenje osobnih ciljeva.

Studeni/novembar 2025. godine bit će jedan od najintenzivnijih i emocionalno najdubljih mjeseci jeseni. Pod snažnim utjecajem Škorpiona, ovo razdoblje nosi moćnu energiju transformacije i promjene.

Mnogi događaji mogu imati širok, čak globalni značaj — utjecati na osobni život, ali i na svjetsku politiku, ekonomiju i financijske sustave. Škorpion, znak pod utjecajem Marsa i Plutona, ovom mjesecu daje snagu, izdržljivost i odlučnost, ali istovremeno otvara pristup intuiciji, osjetljivosti i dubokim emocionalnim iskustvima.

“Studeni/novembar je vrijeme kada staro odlazi, a novo dolazi. To je period u kojem svatko od nas može preispitati svoje ciljeve i prioritete”, ističe Tamara Globa.

Prema njezinoj prognozi, ključni dani za planiranje putovanja, potpisivanje ugovora i važne sastanke bit će: 2., 4., 5., 8., 12.–13., 20.–23. i 27.–30. studenoga/novembra.

Ovan

Za rođene u znaku Ovna, studeni donosi aktivnost vezanu uz daleka putovanja, ugovore i suradnju s novim partnerima.

“Početkom mjeseca očekujte avanture i zanimljive susrete izvan doma”, savjetuje Globa.

Prva dekada povoljna je za sklapanje isplativih ugovora i učenje, dok druga traži oprez u financijskim odlukama.

Dom i obitelj postaju glavni izvor podrške i inspiracije.

Bik

Bikovima studeni/novembar donosi promjene u intelektualnoj sferi, poslovnim pregovorima i odnosima s partnerima.

Stari odnosi mogu biti stavljeni na test, ali nove prilike donose prostor za profesionalni rast.

Obitelj će biti snažan oslonac, posebno u području stvaralaštva i obrazovanja.

“Studeni/novembar je vrijeme kada je važno zadržati mir u kućnim odnosima i ne ulaziti u sukobe s voljenima”, naglašava astrologinja.

Blizanci

Početak studenoga/novembra Blizancima donosi uspjeh u kreativnosti i osobnim odnosima, ali važno je izbjegavati sukobe s bližnjima.

Druga dekada može donijeti napetost u poslu i tijekom putovanja, stoga je potrebno brinuti o zdravlju.

Obitelj i prijatelji pružit će stabilnu emocionalnu podršku.

Astrološka prognoza upozorava: budite oprezni s financijskim ugovorima i novim poznanstvima, posebno u drugoj polovici mjeseca.

Rak

Rakovi mogu očekivati jačanje autoriteta i financijski napredak.

Moguće su napetosti u odnosima s prijateljima i voljenima, no one će pridonijeti osobnom razvoju.

Na profesionalnom planu otvaraju se nove mogućnosti, uključujući velike projekte i suradnje.

Kraj mjeseca traži veću pažnju prema djeci i obitelji.

“Čak će vam i izazovi donijeti vrijedno iskustvo i priliku da pokažete svoju snagu”, ističe Globa.

Lav

Za Lavove je studeni/novembar vrijeme bogatog društvenog i osobnog života.

Novi kontakti, susreti i prilike posebno će potaknuti razvoj na intelektualnom i kreativnom planu.

Druga polovica mjeseca donosi fokus na dom, obitelj i imovinu.

Tjelesna aktivnost i sport donijet će dodatnu energiju i jasnoću.

Djevica

Djevice očekuje pojačana aktivnost u osobnom životu te u kreativnim i profesionalnim projektima.

Novi prijedlozi i odnosi otvaraju perspektive, a prijatelji će biti snažan izvor podrške.

U trećem tjednu studenoga/novembra važno je obratiti pažnju na kućne obaveze i imovinska pitanja kako bi se izbjegli nesporazumi i komplikacije.

Vaga

Vage očekuju značajne promjene u karijeri i osobnom životu.

Novi ljudi i kontakti donijet će prilike za jačanje vašeg profesionalnog položaja, no intrige na poslu i financijski rizici zahtijevat će dodatni oprez.

Prva polovica mjeseca posebno je povoljna za ljubav, putovanja i osvježavanje osobnog stila.

Astrološka prognoza Tamare Globe za studeni/novembar podsjeća: pažljivo provjeravajte sve ponude i ugovore, osobito tijekom trećeg tjedna.

Škorpion

Škorpioni će osjetiti punu snagu svog znaka.

Prve dvije dekade mjeseca vrlo su povoljne za financije, ugovore i aktivan rad.

U trećem tjednu mogući su nesporazumi i napetosti u odnosima s partnerima i voljenima, stoga je važno postupati s taktom i strpljenjem.

“Vaša energija bit će ključan resurs za ostvarenje ciljeva”, naglašava Tamara Globa.

Strijelac

Za Strijelce je važno razvijati intelektualne i fizičke sposobnosti i pomagati drugima.

Trebaju pažljivo planirati i biti oprezni tijekom putovanja.

Prijatelji će pružati snažnu podršku, no kraj mjeseca donosi potrebu za većom brigom o materijalnim vrijednostima i praktičnoj stabilnosti.

Jarac

Jarčeve očekuje razdoblje važnih promjena, izazova i mogućih spletki u profesionalnom okruženju.

Nove ponude mogu izgledati privlačno, ali su složene — zato je nužno pažljivo birati zadatke i čuvati zdravlje.

Podrška obitelji i prijatelja pokazat će se ključnom za uspjeh.

Vodenjak

Vodenjaci će biti snažno uključeni u događaje vezane uz posao i osobne odnose.

Prva polovica mjeseca izuzetno je povoljna za suradnju, susrete s prijateljima i aktivan društveni život.

Kraj mjeseca zahtijevat će više pažnje prema obitelji, domu i kućnim obavezama.

“Obitelj će biti vaš oslonac u studenom/novembru”, naglašava astrologinja.

Ribe

Ribe očekuju promjene koje traže mobilizaciju energije i budnost.

Karijera i nove ponude otvorit će prilike za rast, a nova poznanstva donijeti vrijedne veze.

U trećem tjednu važno je posvetiti veću pažnju obiteljskim obavezama, djeci (ako ih imate) i emotivnoj stabilnosti.

Sretne okolnosti pratit će one koji uspiju održati ravnotežu između posla i privatnog života.

Astrološka prognoza Tamare Globe upozorava: budite oprezni s ljudima koji vam mogu naštetiti — jer upravo oni mogu postati katalizator vašeg osobnog rasta.

