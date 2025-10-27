Financijski horoskop od 27.10. do 2.11.: Lavove očekuje napredak u karijeri, Jarci otkrivaju nove izvore zarade!

Vage bi se ove sedmice trebale podsjetiti da prosperitet dolazi kroz ravnotežu davanja i primanja. Ako žele povećati svoje prihode, morat će učiniti nešto korisno za druge ili pružiti konkretnu pomoć određenoj osobi. Vodenjaci bi trebali pronaći razlog da ostanu u poznatom okruženju i ne žure s radikalnim promjenama. Moguće je čak vraćanje starim poslovnim navikama ili rutinama.

Pred nama je naporan, ali za mnoge važan i produktivan tjedan, tijekom kojeg će financijska pitanja biti na prvom mjestu. Savjeti astrologa pomoći će vam da izbjegnete gubitak i mudro upravljate svojim novcem.

Najopasniji dan u tjednu je srijeda, ali poteškoće su uobičajene na ovaj dan jer je Merkur već u slaboj poziciji od početka mjeseca. 29.10. prelazi u Strijelca, gdje je još lošijoj poziciji nego u Škorpionu, pa će negativno utjecati na financije.

Najbolje je zakazati najvažnije sastanke i zadatke na dane u koje imate najviše samopouzdanja. Pobrinite se da se svi važni sastanci održe prije 28. listopada/oktorbra, uključujući i taj datum. Pokušajte se riješiti negativnih misli i emocija kako biste mogli krenuti naprijed i ne stajati u mjestu.

Ovan

Ovnovi će ovog tjedna biti u dobroj poziciji ako neočekivani problemi zadese njihove neprijatelje.

To će pružiti nalet energije i motivacije, što astrolozi savjetuju iskoristiti za postizanje svojih ciljeva tijekom ovog izazovnog razdoblja.

Početkom tjedna najbolje je suzdržati se od novih pothvata, većih kupnji nekretnina i traženja poslovnih partnera.

Najbolje je usmjeriti svu svoju energiju na postizanje trenutnih ciljeva.

Za razliku od mnogih drugih, Ovnovi se ne moraju bojati rizika zahvaljujući svom kreativnom zaštitniku, Marsu.

Mars će im također pomoći da razviju svoje talente.

Bik

Kako bi povećali prihode, Bikovi moraju više raditi i preuzimati manje rizika. Ne bi trebali ulagati u dionice ili se kladiti.

Ovo nije najbolje vrijeme za bilo što neobično. Bikovi se trebaju držati bliskih osoba kojima vjeruju.

Imati takve ljude u blizini bit će izuzetno važno.

Astrolozi također savjetuju da se sve hitne stvari završe početkom tjedna, jer će kraj tjedna biti bogat događajima.

Možda jednostavno neće ostati vremena za rješavanje važnih pitanja.

Izbjegavajte gomilanje dugova, reprogramiranje planova ili odgađanje važnih stvari.

Blizanci

Najopasniji dan za financije je 29. listopada/oktobra, jer će Merkur u ovom trenutku biti u negativnom položaju.

Stoga se kupovina ne preporučuje. Početkom tjedna moguće su neke svađe s kolegama.

U tom slučaju, astrolozi savjetuju izbjegavanje drame i brzo sklapanje mira. To će pomoći u stabilizaciji situacije.

Ne očekujte nikakve preokrete u profesionalnom životu krajem tjedna.

Ovo nije dobro vrijeme za Blizance, stoga je najbolje držati se po strani i pričekati.

Rak

Umjesto natjecanja, najbolje je dati prioritet papirologiji i provedbi trenutnih planova.

U suprotnom, moguće su financijske poteškoće i problemi u komunikaciji s kolegama.

Ovo će biti prilično izazovno razdoblje koje zahtijeva precizno financijsko planiranje.

Oprez i sposobnost izbjegavanja zadržavanja na prošlosti pomoći će vam da izbjegnete dugove i provedete ovaj tjedan na pozitivnoj noti.

Događaji ovog tjedna mnoge će stvari staviti u perspektivu.

Prilikom donošenja važnih odluka nemojte se oslanjati na svoju intuiciju.

Lav

Lavovi bi trebali obratiti pozornost na znakove Svemira kako bi izbjegli propuštanje obećavajućih prilika.

Najbolje je otplatiti sve dugove, ispuniti financijske obveze i, ako je potrebno, dovršiti prethodno započete projekte prije srijede.

Lavovi bi mogli iskoristiti svu svoju karizmu i šarm za napredovanje u karijeri.

Negativan Merkur mogao bi izazvati nove strahove i sumnje, sprječavajući ih da u potpunosti ostvare svoj potencijal i ometajući rast prihoda.

Financijski gubici i problemi na poslu mogući su sredinom tjedna.

Djevica

Djevice će morati osluškivati svoj unutarnji osjećaj kako bi održale financijsku stabilnost.

Ovaj tjedan zahtijevat će od njih predan rad, no unatoč trudu, zbog utjecaja Merkura neće biti prostora za nagle uspone ili neočekivana priznanja.

Fokus bi trebao biti na postupnom napretku i ulaganju energije u vlastito usavršavanje — iako zahtjevno, to će se dugoročno isplatiti.

Kraj tjedna mogao bi donijeti nekoliko stresnih situacija ili neugodnih iznenađenja. Kupovina je dopuštena, no uz maksimalan oprez.

Ne preporučuju se rizična ulaganja, trgovanje na burzi ni valutne transakcije.

Vaga

Vage bi se ovoga tjedna trebale podsjetiti da prosperitet dolazi kroz ravnotežu davanja i primanja.

Ako žele povećati svoje prihode, morat će učiniti nešto korisno za druge ili pružiti konkretnu pomoć određenoj osobi.

Svemir od njih očekuje čin dobrote.

Primarni zadatak za nadolazeće dane jest riješiti nečiji problem, dok je sekundarni briga o vlastitom zdravstvenom stanju i mudro upravljanje troškovima.

Negativan Merkur može uzrokovati pad energije i unutarnji nemir, no Venera bi trebala pružiti psihološku podršku.

Vage će biti ranjive ponajprije emocionalno.

Škorpion

Za Škorpione će financije ovoga tjedna biti u središtu pažnje.

Najpametnije je izbjegavati sumnjive ponude, zaduživanje i veće kupnje.

Fokus bi trebao ostati na poslu i odgovornom upravljanju obavezama.

Kako bi lakše prebrodili izazove, astrolozi savjetuju kontrolu emocija — osobito iritacije i ljutnje, čak i kada su opravdane.

Pretjerana negativnost mogla bi prouzročiti financijsku štetu, osobito onima koji rade u izravnom kontaktu s klijentima ili u većem radnom kolektivu.

Strijelac

Merkurov ulazak u Strijelca u srijedu može privremeno smanjiti motivaciju i unijeti nesigurnost, pojačavajući obrasce koji vode prema neuspjehu.

Financijska situacija mogla bi se mijenjati, ali ne uvijek ritmom koji Strijelci priželjkuju.

Rezultati neće doći brzo — poslovni procesi mogu se zakomplicirati i usporiti.

Slaba pozicija Merkura negativno će utjecati na produktivnost.

Ovo nije tjedan za nove početke, već za osvještavanje tko im je stvarni saveznik, a tko prepreka.

Jarac

Jarci bi mogli osjetiti napredak u profesionalnoj sferi, budući da ih negativan utjecaj Merkura neće osobito pogoditi, dok je Mars i dalje na njihovoj strani.

Također postoji mogućnost otkrivanja novih izvora zarade.

Da bi maksimalno iskoristili ovaj povoljan period, važno je zadržati mentalni fokus i ne dopustiti da vanjski problemi uzdrmaju radnu učinkovitost.

Preporučuje se povećati poslovnu aktivnost.

Sastanci su dobrodošli, ali velike kupnje i pokretanje novih projekata ipak je bolje odgoditi.

Vodenjak

Vodenjaci bi trebali pronaći razlog da ostanu u poznatom okruženju i ne žure s radikalnim promjenama.

Moguće je čak vraćanje starim poslovnim navikama ili rutinama.

Rizik donošenja pogrešne odluke ovih je dana visok, što bi moglo negativno utjecati na primanja.

Financijski pritisak vjerojatan je već početkom tjedna.

Zbog nepovoljnog Merkura najbolje je izbjegavati kupnje i važne pregovore.

Mudro bi bilo planirati sastanke tek za sredinu studenog/novembra te već sada postaviti okvirni mjesečni budžet.

Ribe

Ribe bi trebale biti posebno oprezne pri potpisivanju dokumenata i u poslovnim dogovorima.

Poslovi će se odvijati sporije nego inače, što može otežati postizanje ciljeva u predviđenom roku.

Početkom tjedna mogu osjetiti pojačanu razdražljivost ili sklonost odgađanju obaveza, što bi dodatno usporilo radni tempo.

Najbolje bi bilo smanjiti kontakt s osobama koje izazivaju stres.

Izbjegavajte impulzivne troškove i nepotrebne rizike — racionalnost je ključ očuvanja stabilnosti, piše atma.

Facebook komentari