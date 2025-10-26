Tarot prognoza za novembar 2025. godine: Ovim znakovima karte pokazuju veliki novac i bogatstvo

Ovan

Za Ovnove, novembar je test otpornosti. Planovi mogu iznenada da se raspadu, čak i oni koji su djelovali pouzdano. Ali ne paničite – život jednostavno mijenja svoj tok, čuvajući ono što vam je najvažnije: finansijsku stabilnost i povjerenje u budućnost.

Vaši prihodi će se povećati, ali posla će biti manje nego obično. Kao da vam Univerzum daje priliku da dođete do daha. Pred kraj mjeseca, umor i osjećaj da ste žrtva okolnosti mogu vas savladati. Ne dozvolite da se ovo otegne; oslobodite se stresa kroz kretanje. Sport, vožnja i adrenalin su vaši spasioci.

Negde oko sredine mjeseca, dobićete novu ideju. Ne odlažite je: ako odmah preduzmete akciju, ona će krenuti da se realizuje.

Bik

Tarot prognoza za novembar 2025. za sve horoskopske znake predviđa promene za Bika. Ciljevi koji su inspirisali juče danas će postati prazni. Ovo nije kolaps, već ponovno rođenje.

Pojaviće se strahovi, posebno kod onih koji se drže stabilnosti. Moguće su promene posla, nove pozicije ili odgovornosti. Odluke će morati da se donose brzo, gotovo intuitivno.

Savet meseca: Čuvajte energiju umesto da je trošite na sukobe. Ne forsirajte, ne svađajte se. Vaša snaga leži u mudrosti, u vašoj sposobnosti da fizičku snagu transformišete u unutrašnje samopouzdanje.

Blizanci

Tarot prognoza za novembar 2025. za sve horoskopske znake izaziva Raka da voli sebe. Predugo ste bili gurnuti do krajnjih granica. Vaša duša je umorna od spasavanja drugih. Vrijeme je da spasete sebe.

Priuštite sebi male radosti, kupovinu, rituale brige o sebi i vreme provedeno nasamo. U suprotnom, emocije će vas preuzeti i sami ćete postati oluja.

Budite iskreni u svojim vezama, ne skrivajte svoje želje iza izliva iritacije. Vaš partner nije čitač misli. Konačno, oslobodite se krivice; to vam ne odgovara.

Rak

Lav

Porodica je glavna tema za Lavove u novembru. Odluke će morati da se donose brzo, a pomoć će morati da se pruža nesebično. Možda ćete morati da podržite voljene osobe emocionalno, finansijski ili čak fizički – nemojte odbijati.

Novac je stabilan, ali postoji rizik od gubitka zbog nepažnje. Dvaput proverite dokumenta i transfere.

I iako novembar nije vreme za praznike, ipak pronađite trenutak za opuštanje. Ako ste imali bilo kakve zamerke, oprostite ih.

Decembar će vam doneti harmoniju, ali temelje morate postaviti u novembru.

Djevica

Za Djevice, novembar je vihor. Promjene će doći iznenada, a otpor je uzaludan. Bolje je ići sa tokom nego se boriti sa vjetrenjačama i stajati u mjestu. Privremena nestabilnost, uključujući i finansijsku, je moguća. Ali upravo u tom haosu će se roditi nova ideja koja će otvoriti novčani tok. Radite na svom tijelu: masaže, spa centri, vježbe disanja. Ravnoteža sada prolazi kroz tijelo.

Ne pokušavajte da kontrolišete sve; umjesto toga, slušajte sebe. Vaš unutrašnji glas je pametniji od bilo koje logike.

Vage

Tarot prognoza za novembar 2025. za sve horoskopske znake obećava uspjeh za Vage. Ovo je mjesec opuštenosti, susreta i iznenađujućih slučajnosti. Možete očekivati puno društvene interakcije, a putovanja su moguća.

Posao teče uobičajeno, a u ličnom životu imaćete priliku za dugo očekivanu harmoniju. Slobodne Vage bi mogle da sretnu „onog pravog“, ali je važno da izbegnu da se zaglave u trouglu – osećanja mogu da zavaraju.

Ostvarivanje vaših ciljeva je bliže nego što mislite. Samo pustite da život sve postavi na svoje mjesto.

Škorpija

Spremite se da budete uhvaćeni u vrtlog aktivnosti. Biće puno posla, ali rezultati će biti impresivni. Ovo je mjesec sreće, ako ga koristite pošteno. Bilo kakva prevara ili pokušaj zaobilaženja pravila rezultiraće blokadama i stagnacijom.

Novembar je takođe duhovno dubok: želećete da dublje zaronite u sebe, posjetite psihologa i radite sa svojom podsviješću. I to je dobra stvar. Glavno je da ne spaljujete mostove u naletu emocija. Ono što vas danas iritira sutra vam može biti spasenje.

Strijelac

Držite oči otvorene. U novembru će vam sudbina pružiti šansu koju ste čekali. To može biti kuća, dogovor, veza, projekat – šta god, osetićete to u svom srcu. Ne oklevajte, preduzmite akciju! Karma je sada na vašoj strani.

Odnosi će biti stabilni i puni poverenja, a sve nepotrebne stvari će otpasti bez bola. Prekretnica u vašem životu dogodiće se krajem mjeseca. Ne brinite, Univerzum vas jednostavno postavlja tamo gdje vam je suđeno da budete.

Jarac

Početak novembra biće apatičan za Jarčeve. Želećete da se isključite, i to možete da uradite. Ali sredina mjeseca će stvari potresti: inspiracija, energija i želja za stvaranjem će se ponovo pojaviti.

Budite oprezni sa sukobima; bilo kakve rasprave sada bi mogle da se otegnu na duže vreme. Finansije su stabilne, ali je važno da se ne izolujete; ljudi koje upoznate igraće važnu ulogu u budućnosti. Do kraja meseca, evociraće se topli susreti sa porodicom, nostalgija i uspomene.

Vodolija

Tarot prognoza za novembar 2025. za sve horoskopske znake: Vodolija će iskusiti nove mogućnosti i partnerstva. To može biti kolega, mentor ili poslovni partner.

Za one u vezama, bliži se povoljan period, čeka ih nalet romantike, drugo proljeće. Za one koji su slobodni, sudbina će pripremiti plodno tlo za flert i zabavljanje.

Pred kraj mjeseca, mogla bi vas savladati anksioznost zbog papirologije, sudskih sporova ili birokratije. Ne odlažite ove probleme; riješite ih odmah. I što je najvažnije, ne gubite veru; postići ćete svoj cilj.

Riba

Novembar će biti vaše ostrvo mira. Osjećat ćete se kao da sve stoji, ali ovo je pauza prije skoka. Biće puno posla, i doneće radost. Odnosi će biti topli, a dom harmoničan. Ako tražite ljubav, naći ćete je na mreži.

Za blogere, frilensere i kreativce, novembar obećava uzlet, uspjeh i rast. Ključ je iskoristiti priliku koju sudbina donosi. Ovo je vaša prekretnica, tiha, ali sudbonosna.

Za Ribe, ovo je vrijeme svjesnog izbora. Kao da nas svet testira da vidi da li možemo da slušamo sebe, da slijedimo svoja srca, a ne buku.

