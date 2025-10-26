Novembar donosi brdo para i ljubavni preokret: 4 horoskopska znaka će doživjeti bum u finansijama i sreći!

Sunce je ušlo u znak Škorpije 23. oktobra i tu će ostati do 21. novembra. Astrolog Lesli Hejl ističe da će u tom periodu nastupiti snažan emotivni i finansijski preokret za četiri horoskopska znaka. Oni se nalaze u periodu ljubavi, sreće i novih početaka.

Ribe

Sreća vas čeka na svim poljima, promene u karijeri i ljubavi. Ribe je preplavio talas sreće i inspiracije. Stižu putovanja, nova poznanstva i kreativni poduhvati. Saturn u vašem znaku drži vas prizemnim, dok Mars i Jupiter daju dodatnu energiju i motivaciju. Ljubav cvjeta, a moguće su i promjene u karijeri koje vode ka većem ispunjenju.

Blizanci

Vrijeme je da otpustite staro i napravite mjesto za novo. Tokom ovog perioda se fokusirate na posao, zdravlje i lični razvoj. Naporno ste radili i sada stižu rezultati u vidu novca. Ovo je period stabilnosti i priznanja, ali i mogućnosti za novi početak u ljubavi. Početkom novembra donosite odluke koje menjaju svakodnevicu i oslobađate se svega što vas koči.

Rak

Rakovi su u jednom od najpovoljnijih razdoblja godine. Energija Sunca u Škorpiji donosi sklad u porodičnim odnosima, ali i mogućnost za nova poznanstva. Ljubav cvjeta! Ako ste slobodni, pred vama je uzbudljiv period pun flerta i iskrenih emocija. Na poslu dolaze prilike koje će vas motivisati, a finansije se stabilizuju.

Škorpija

Vrijeme je da zasijate i privučete uspjeh. Škorpije, ovo je vaše vrijeme. Posle perioda stagnacije, ulazite u fazu snažnih početaka koji će trajati naredne dve godine. U fokusu su finansije i lični rast, a intuicija vam pomaže da donosite ispravne odluke, prenosi “Your Tango”. U novembru vas očekuje šansa da započnete nešto novo – posao, projekat ili ljubavnu priču koja će vas preporoditi.

Facebook komentari