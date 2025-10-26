Svaštara

PRVI NOVEMBAR BRIŠE PROŠLOST – Dva horoskopska znaka kreću ispočetka

Objavljeno prije 55 minuta

Bliži se prvi dan novembra, a to znači da dva horoskopska znaka, kako tvrde astrolozi, kreću sve ispočetka.

Ako ste Škorpija ili Vodolija 1. novembra zatvarate jedno poglavlje i krećete bez straha, kao da vam je neko skinuo teret sa leđa.

Za dva znaka koja su prošla kroz tihe oluje, unutrašnje lomove i nevidljive borbe sada, konačno, dolazi trenutak kada se sve to pretvara u snagu.

Škorpija prestaje da se bori sa sobom, a Vodolija prestaje da se izvinjava svijetu.

Oba znaka biraju da krenu, ne dalje, već dublje. U sebe. U ono što su oduvijek znali da mogu biti, prenosi grand.nova.rs.

Prvi novembar je dan kada kada se energija ne pita da li ste spremni. Samo vas gurne. I vi shvatite da ste već zakoračili.

Nema više čekanja na savršen trenutak, nema više analiziranja prošlih grešaka.

Sve što je bilo – ostaje tamo gde pripada. I prvi put poslije dugo vremena, to vam ne djeluje strašno. Djeluje oslobađajuće.


