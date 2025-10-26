VELIKI HOROSKOP ZA 2026: Ova 3 znaka biće miljenici sudbine, a ova 3 očekuje teška godina!

Sljedeća godina biće poput trke velikom brzinom, prema horoskopu. Energija 2026. uzdiže one koji su spremni za novo, ali će i bez milosti odbaciti one koji se i dalje grčevito drže prošlosti.



Miljenici horoskopa u 2026. godini

1. LAV

Za vas, ponosne Lavove, 2026. godina donosi kraljevski poklon. Dobićete priliku da zablistate punim sjajem i pokažete svoj liderski i kreativni potencijal. Čeka vas priznanje, slava i učvršćivanje autoriteta.

Već početkom godine mogu da stignu ponude o kojima niste ni sanjali. Vaše ime može da postane sinonim za uspjeh, a vaši talenti da nađu zasluženo mjesto u velikom projektu. Finansijski aspekti biće povoljni. Očekuju se značajni prihodi, dobre investicije ili čak neočekivani dobitak.

U ljubavi slijedi preporod. Slobodni Lavovi mogli bi da započnu strastvene romanse, dok će oni u vezi ili braku obnoviti bliskost i povjerenje. Vaš magnetizam biće vaša najveća prednost. Koristite ga mudro!

2. STRIJELAC

Za vas, vatrene Strijelčeve, 2026. godina donosi trenutak kada će se svi dijelovi slagalice konačno spojiti u savršenu cjelinu. Energija naredne godine pripada vašem elementu, pa vas očekuje snažan nalet snage i entuzijazma. Univerzum će vam otvoriti zeleno svjetlo na svim životnim poljima.

Posebno povoljan period očekuje vas u karijeri i ostvarivanju dugoročnih ciljeva. Projekti o kojima ste sanjali, dobiće priliku da zažive. Naredna godina je odlična za pokretanje sopstvenog posla, širenje poslovanja u inostranstvo ili veliki napredak u karijeri. Ne plašite se visokih ciljeva, podrška će se pojaviti u pravom trenutku.

U ljubavi vas čekaju sudbonosni susreti, možda i sa osobama iz drugih zemalja ili kultura. Vaša potreba za slobodom i avanturom biće nagrađena.

3. VODOLIJA

Za vas, koji uvijek gledate nekoliko koraka unaprijed, 2026. biće godina konkretnih rezultata. Inovativne ideje i originalan pristup donijeće vam priznanje i uspjeh. Energija godine posebno podržava tehnologiju, nauku, društvene i humanitarne projekte.

Očekujte proboj u oblasti u kojoj dugo radite, a do sada niste vidjeli rezultate. Univerzum vam daje priliku da vas čuju, a vaše ideje mogu da privuku pažnju važnih ljudi i investitora. Odličan je trenutak za pokretanje startapa u oblasti IT-a, ekologije ili društvenih inovacija.

U privatnom životu vas očekuju zanimljiva poznanstva sa modernim, slobodoumnim osobama koje će postati vaši istomišljenici i prijatelji. Intuicija će vam biti najvažniji vodič ka uspjehu.



„Crna lista“ horoskopa u 2026. godini

1. BIK

Za vas, koji volite stabilnost i rutinu, 2026. godina može da djeluje pomalo haotično. Energija 2026. guraće vas u promjene, posebno u karijeri i finansijama. Mogući su nagli padovi i skokovi prihoda, promjene posla ili potreba da brzo naučite nove vještine.

Ključni izazov biće da se ne borite protiv promjena, već da naučite da ih usmjeravate. Ove godine izbjegavajte rizične investicije i impulsivne troškove.

U ljubavi mogu da se pojave nesuglasice zbog tvrdoglavosti. Pokažite fleksibilnost i vidjećete da vas promjene zapravo vode ka boljoj, stabilnijoj budućnosti.

2. DJEVICA

Djevice, vi težite savršenstvu i redu, a 2026. godina donosi emotivni i mentalni pritisak. Glavni izazovi biće vezani za zdravlje i svakodnevne obaveze. Postoji opasnost od preopterećenja i iscrpljenosti.

Sitne, ali uporne tegobe mogu da budu posljedica stresa. Zato naučite da odmarate i da ne preuzimate sve na sebe. Na poslu će vas nervirati tuđe greške, ali pokušajte da budete tolerantniji.

Ne dozvolite da perfekcionizam postane vaš neprijatelj. Više se posvetite duhovnom miru i malim radostima života, to će vam biti najbolja terapija.

3. ŠKORPIJA

Za vas će 2026. godina biti test povjerenja i kontrole. Mnoge situacije izmaći će vam iz ruku, što će vas naučiti važnoj lekciji – da ne možete da upravljate svime. To može da se odnosi i na posao i na odnose.

Moguća su razočaranja, neispunjena obećanja ili gubitak povjerenja u ljude. Ne podležite ljubomori i sumnji, to bi samo pogoršalo stvari. Fokusirajte se na unutrašnju snagu i emotivno čišćenje. Onaj ko kroz ovu godinu prođe smireno, postaće jači, mudriji i emotivno iscijeljen, piše Mondo.

