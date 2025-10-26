SEDMIČNI HOROSKOP – Najsretniji znakovi će biti Jarac, Vaga, Škorpion

Ovan

LJUBAV: Dobar razvoj ljubavnog i društvenog života ohrabrit će vas da idete dalje. Mnogi će u svoju vezu unijeti dašak svježine kroz odlazak na neko zanimljivo mjesto. Oni koji su još sami trebali bi češće izlaziti van iz kuće. Bit će im bolje među ljudima.

KARIJERA: Niste sigurni u svoje ideale. Zato tražite nove uzore. Neki će jednostavno početi oponašati osobe iz njihove profesije koje im se sviđaju. I to je neki put, ali trebate doći do sebe i svojih specifičnosti. Pozabavite se svojim ciljevima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Punite baterije relaksacijom.

Bik

LJUBAV: Obiteljski izazovi će dobrim dijelom zaokupljati vašu pažnju u privatnom životu. Oni u vezama balansirat će između partnera i obitelji iz koje potječu s tim da će im odnos s voljenom osobom pomalo škripiti. Samci će ostati kod kuće.

KARIJERA: Na poslu će se sve više osjećati prava radna atmosfera. Vi ćete vjerojatno uveseljavati druge kad naiđu teže minute. Netko će možda kukati što ima puno posla, ali vi ćete sve okrenuti na šalu. Tako ćete poticati i sebe i kolege.

ZDRAVLJE&SAVJET: Manjak energije nadomjestite dobrim planom.

Blizanci

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj dane će najradije provoditi s njom. Oni u parovima prolazit će prolazno turbulentno razdoblje gdje će trebati pokazati dosta tolerancije i samokontrole. Neka ne ulaze u jalove rasprave. Radije se malo strpite, dobro je.

KARIJERA: Kako tjedan bude odmicao, primijetit ćete da postajete sve kreativniji. Zbog toga ćete početi raditi s više zadovoljstva. Vaše ideje bit će dobro prihvaćene od strane mladih osoba. Neki će dobiti priliku za nastup ili preznetaciju pred publikom.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Rak

LJUBAV: Konačno će doći do poboljšanja u vezama, ali još uvijek ćete povremeno dolaziti u iskušenja svađa. Naklonost će biti veća, ali brzina kojom ćete se rastužiti i dalje je tu. Zato se kontrolirajte i vjerujte u ljepšte sutra. Ono je pred vratima.

KARIJERA: Prilike za razvoj karijere bit će usko povezane s borbom i stresom. Na vama je da procjenite svoje snage i snage protivnika, te da postupite realno i pametno. Važno je da ekonomizirate sa svojim snagama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Red odmora uvijek neka prati red aktivnosti.

Lav

LJUBAV: Moguće je da će vam nedostajati izazova u privatnom životu. Atrakcije koje vi priželjkujete izostat će, pa nemojte stvarati umjetne situacije zbog sporta. Tako ulazite u zamku iluzija. Prihvatite ovo kao prolazno zatišje i uživajte u sitnicama.

KARIJERA: Pred vama su dani kad ćete vjerojatno imati priliku pokazati koliko ste ljubazni i uslužni u svom radu. Bit će to dobrodošao izazov koji ćete objeručke prihvatiti. Mnogi će tek sada shvatiti da imaju još neke talente.

ZDRAVLJE&SAVJET: Obuzdajte svoju potrebu za akcijom pod svaku cijenu.

Djevica

KARIJERA: Sazrela vam je ideja o tome kako zabaviti i zavesti jednu osobu do koje vam je stalo, pa ćete se potruditi to i učiniti. Vjerojatno ćete uspjeti, ali pod uvjetom da prihvatite i neki kompromis i da ne skačete na svaku provokaciju. Bit će ih i dalje.

KARIJERA: Ništa nije slučajno, pa ni to da se baš vama događa mnogo toga što vas možda zbunjuje. Ipak, nije ni tako loše, jer polako hvatate konce u svoje ruke. To će ići postepeno. Zato ne žurite, nego idite korak po korak. Držite se pravila posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Sve će kasnije doći na svoje mjesto.

Vaga

LJUBAV: Vedrina, pozitivan duh, šarm i uživanje u malim stvarima – sve će to obilježiti vaš pirvatni život ovih dana. Zato se ne brinite oko sitnica, one nisu toliko važne. Radije uživajte u onom što imate i živite. Neki će maštati.

KARIJERA: Bit će previše želja i premalo prilika za njihovo trenutačno ostvarenje. Vaše ambicije nisu male, ali okolnosti će vas navoditi na nužnu suradnju s drugima. Vrijeme je dobro za planiranje novih poteza, ali realizacija će možda malo pričekati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte biti nestrpljivi.

Škorpion

LJUBAV: Vjerojatno ćete se osjećati pomalo usamljeno ili ćete sanjariti na javi. Primirite se i povucite u tišinu i meditaciju. Ne očekujte baš mnogo više od onog što trenutačno imate. Tako ćete najbolje održati solidan status quo.

KARIJERA: Okolnosti, ljudi i događaji sve će vas više navoditi na to da trebate poraditi na svom profesionalnom razvoju i stručnom usavršavanju. Niste baš perfekcionist po prirodi, ali ćete potražiti sve informacije koje bi vam u tome mogle pomoći.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istina je povezana s iskrenošću.

Strijelac

LJUBAV: Ako ste u duljoj vezi, imat ćete potrebu za više kretanja. Vašoj najdražoj osobi to se ne mora uvijek svidjeti, pa se potrudite povesti je sa sobom ili objasniti svoju potrebu za društvenošću. Samci će lako nalaziti društvo suprotnog spola.

KARIJERA: Idućih dana vaše će se znanje sve više cijeniti. Budite svjesni svoje stručnosti i slobodno preznetirajte svoje sposobnosti. Moguće je da će vas sve više ljudi pitati za savjet ili da će vam ponuditi usko specijaliziran posao.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ako se treba boriti, izborite se. Ne bojte se.

Jarac

LJUBAV: Sad već znate kad treba popustiti i lakše prihvaćate kompromis. Stoga će i vaša veza razvija bolje. Bit ćete ugodno iznenađeni kad popustite. Vidjet ćete da ne trba uvijek tjerati po svom. Mnogi će tek sad u potpunosti pokazati ono što osjećaju.

KARIJERA: Što je prošlo, prošlo je. Nemojte to više analizirati. Prepustite vremenu neka radi za vas, a vi se usredotočite na ono što upravo počinje. Pred vama je nešto potpuno novo i ne još sasvim definirano. Budite otvoreni za to.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pomičite granice pod svaku cijenu.

Vodenjak

LJUBAV: Povremeno će vam se činiti da stvari idu sporije nego što biste vi željeli. Vaša strast ovih je dana probuđena i zahtijeva više ljubavne akcije. Ipak, morat ćete se usaglasiti s drugom stranom. Uspjet ćete uz nešto strpljenja.

KARIJERA: Sve će vam biti važnije vaše znanje i stručnost u poslovanju. Mnogi će dobiti priliku pokazati svoje specifične talente ili će njihova diploma dobiti na težini. Oni koji uče bit će uspješni u polaganju ispita. Neki će kontaktirati strance.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istrajte u nosim idejama.

Ribe

LJUBAV: Tokom tjedna pojavit će se prilike za kvalitetniji privatni život. Vjerojatno će se to pokazati kroz pozive za zabave ili društvena okupljanja koja ćete vi rado prihvaćati. Otuda će uslijediti i prilike za nova poznanstva. Vezani će isto biti bolje.

KARIJERA: Poslovi se intenziviraju, a sve što radite poprima poduzetnički karakter. Mnogi će se ovih dana jače pokrenuti ili će se od njih zahtijevati veći angažman na radnom mjestu. Oni koji traže posao također će biti prilično aktivni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte zanemariti redovan san, piše ehoroskop.net.

