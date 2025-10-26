Tjera veselje: Ovu biljku nikako ne treba držati u kući

Zbog ove priče, narodni običaji savjetuju izuzetan oprez.

Cvijet sa dvojnom simbolikom

Biljka o kojoj se u narodu priča je prelijepa Kala. Iako je estetski izuzetno privlačna i simbolizuje preporod u nekim kulturama, u našoj tradiciji i mnogim evropskim kulturama ona nosi tešku, dvojnu priču.

Zašto se u narodu vezuje za nesreću i tugu? Kala je u našoj zemlji prvenstveno cvijet koji se nosi na groblje i obrede žalosti.

Vjerovanje kaže da njen elegantan, ali strog oblik, unijet u kuću, priziva energiju suza i tihe patnje.

Tjera veselje

Stariji savjetuju da se Kala izbjegava jer se smatra da njena energija „apsorbuje“ veselje i radost, stvarajući postepeno emotivni vakuum i prazninu tamo gdje bi trebalo da vlada porodična harmonija.

Savjeti prema narodnom vjerovanju

Narodni običaji savjetuju jasan pristup ovoj biljci, kako bi se izbjeglo narušavanje mira u kući.

Vjerovanje kaže da Kala ne smije da bude unutar kuće. Najbolje je da je držite na terasi, balkonu ili u bašti, što dalje od mjesta gdje se spava i odmara.

Kaže narod, ako je dobijete na poklon, nemojte je unijeti. Bolje je pokloniti je nekom javnom mjestu, kako bi se izbjeglo da negativna simbolika utiče direktno na vaše ognjište.

Ovo je priča iz naroda koja traje generacijama. Bez obzira na lično vjerovanje, ovo učenje podsjeća da je energija doma sveta stvar. Kala je cvijet koji zaslužuje poštovanje, ali vjerovanje kaže da mu nije mjesto tamo gdje se živi i raduje, prenosi Krstarica.

Facebook komentari