Hulahopke vam često pucaju? Uz ova dva jednostavna trika riješite problem

Objavljeno prije 21 minuta

Mnogi se susreću s problemom da hulahopke brzo pucaju ili se oštećuju, posebno kod čestog nošenja i pranja. Srećom, postoje jednostavni trikovi koji mogu znatno produžiti vijek trajanja ovih čarapa.

Donosimo nekoliko jednostavnih trikova koji mogu značajno produžiti vijek trajanja čarapa.

Prvi trik podrazumijeva kratko prokuhavanje hulahopke u vrućoj vodi prije prvog nošenja. Ovaj postupak pomaže vlaknima da se stabiliziraju i postanu otpornija na istezanje. Nakon toga, preporučuje se da se hulahopke stave u frižider na 24 sata, ovaj postupak dodatno učvršćuje materijal i smanjuje rizik od pucanja.

Drugi trik uključuje korištenje laka za kosu. Lagano prskanje unutrašnjosti hulahopke lakom za kosu može privremeno učvrstiti vlakna, smanjiti habanje i dodatno spriječiti pucanje. Ovo je naročito korisno kod tankih ili osjetljivih materijala.

Pored ovih trikova, važno je pridržavati se osnovnih pravila pranja: izbjegavajte jako centrifugiranje i vruću vodu, a sušite hulahopke ravno, na ravnoj površini, kako bi zadržale oblik i elastičnost, prenosi Klix.


