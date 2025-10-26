OVAN

Nedeljni horoskop od 27. oktobra do 2. novembra 2025. godine donosi snažan impuls za nove početke i hrabre odluke. Pojaviće se prilika da se istaknete u potpuno novoj sferi. U ljubavi očekujte strastvene i dinamične trenutke, a slobodni Ovnovi mogu da dožive iznenadno i uzbudljivo poznanstvo. Na poslu vas čeka priznanje i uspeh u projektima, ali obratite pažnju na detalje. Energija vam je visoka, ali je važno da se odmarare i pazite na srce. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak.

BIK

Komunikacija i nova saznanja obeležiće ovu nedelju! Bićete privučeni učenju, kraćim putovanjima i zanimljivim razgovorima. U ljubavi će intelektualna povezanost igrati glavnu ulogu, a slobodni Bikovi mogu da upoznaju nekoga na mestima gde se razmenjuju ideje. Poslovno vas očekuje multitasking i dinamično okruženje. Zdravlje traži brigu o napetosti i kvalitetnom snu. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

BLIZANCI

Nedeljni horoskop od 27. oktobra do 2. novembra 2025. godine donosi stabilnost i unutrašnju harmoniju, a usmereni ste na komfor i estetiku. Ljubavni život je nežan i emotivan, sa mogućnošću susreta sa srodnom dušom. Poslovno vreme je za planiranje i dugoročne projekte, gde će vaša preciznost biti nagrađena. Obratite pažnju na režim i ishranu. Malo relaksacije i šetnje doneće ravnotežu. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

RAK

Introspektivna nedelja, fokusirana na dom i porodicu. Ljubav zahteva toplinu i pažnju, a slobodni Rakovi mogu da upoznaju nekoga u prijatnoj, kućnoj atmosferi. Na poslu su važni detalji, strpljenje i pružanje podrške kolegama. Zdravlje je povezano sa emocijama, pa obratite pažnju na ishranu i odmor. Voda i opuštanje pomoći će vam da povratite energiju. Najbolji dani biće vam subota i nedelja.

LAV

Nedeljni horoskop od 27. oktobra do 2. novembra 2025. godine kaže da liderski potencijal dolazi do izražaja. U ljubavi očekujte strast i nova poznanstva, posebno na kulturnim ili društvenim događajima. Poslovno, vaša inicijativa i kreativnost biće nagrađene priznanjima ili projektima. Imate puno energije, ali pripazite na srce i nervni sistem. Umeren odmor i fizička aktivnost su ključni. Najbolji dani biće vam utorak i petak.

DEVICA

Produktivnost i red obeležiće ovu nedelju. U ljubavi vladaju podrška i zajedničko planiranje, dok slobodne Device mogu da upoznaju nekoga u profesionalnom okruženju. Poslovno su naglašeni preciznost i odgovornost. Zdravlje zahteva balans između rada i odmora. Pojačajte unos vitamina i čuvajte se prehlade. Najbolji dani biće vam sreda i subota.

VAGA

Nedeljni horoskop od 27. oktobra do 2. novembra 2025. godine kaže da su komunikacija, partnerstvo i harmonija u fokusu. Ljubav će biti prijatna, sa mogućnošću novih romantičnih susreta. Na poslu, vaša sposobnost balansiranja interesa doneće vam uspeh. U društvenim aktivnostima očekujte priznanje i nove kontakte. Zdravlje zavisi od emocionalnog balansa. Najbolji dani biće četvrtak i nedelja.

ŠKORPIJA

Vaš nedeljni horoskop vam donosi širenje vidika kroz putovanja, učenje i kontakte sa različitim kulturama. Zvezde vas savetuju da ne odbijate prilike koje vam se nude. Ljubav je avanturistička, postoji mogućnost da ćete upoznati srodnu dušu. Poslovno se ističu ambiciozni planovi i podrška za smela rešenja. Zdravlje je generalno dobro, ali obratite pažnju na zglobove. Najbolji dani biće vam ponedeljak i sreda.

STRELAC

Doživljavate duboku transformaciju, ovo je period za konačni završetak starih ciklusa. Ljubav donosi strastvene i sudbinske susrete, a parovi jačaju poverenje kroz iskrene razgovore. Na poslu se traži fokus i strateško razmišljanje, budite mudri. Zdravlje zahteva da pripazite na ishranu, čuvajte se prejedanja. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

JARAC

Vreme je za postavljanje čvrstih temelja i disciplinu. Ljubav se bazira na vernosti i ozbiljnim zajedničkim planovima. Poslovno očekujte priznanje, nove odgovornosti i podršku autoriteta. Ovo je period kada ćete uspeti da dokažete koliko toga možete da uradite. Zdravlje zahteva brigu o kostima, zglobovima i režimu spavanja. Redovna, umerena fizička aktivnost donosi dugoročnu korist. Najbolji dani biće vam četvrtak i nedelja.

VODOLIJA

Osećaj introspektivnosti, kreativnosti i duhovnog uvida vodi vas kroz nedelju. Ljubav je emotivno duboka, sa potencijalom za romantična ili kreativna iskustva. Ukoliko ste zauzeti, krajem nedelje možete da očekujete sukob zbog problema iz prošlosti. Poslovno se oslanjate na intuiciju i osećaj za kolektiv. Zdravlje je povezano sa emocionalnim stanjem, provodite vreme u prirodi. Najbolji dani biće vam ponedeljak i petak,piše Mondo

RIBE

Nedeljni horoskop od 27. oktobra do 2. novembra 2025. godine kaže da su originalne ideje i kreativnost u prvom planu. Ljubav se zasniva na prijateljstvu, intelektualnoj povezanosti i poverenju. Poslovno su naglašene inovacije i timski rad, dobićete priliku da realizujete smele projekte. Zdravlje zahteva brigu o cirkulaciji i nervnom sistemu. Fizička aktivnost i opuštanje pomoći će u očuvanju ravnoteže. Najbolji dani biće vam utorak i subota.

