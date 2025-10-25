Samo jedna promjena u tuširanju sprječava pojavu buđi u kupatilu

Crne mrlje na pločicama, zamagljena ogledala i ustajali miris nakon tuširanja jasan su znak da se u prostoriji nakuplja vlaga.

Glavni krivac za to je kondenzacija, para koja nastaje prilikom korištenja tople vode taloži se na hladnim površinama, stvarajući idealne uslove za razvoj buđi i bakterija.

Stručnjaci iz kompanije Showerwall tvrde da rješenje ne mora biti komplikovano niti skupo. Prema njihovim savjetima, dovoljan je mali korak u svakodnevnoj rutini, smanjenje temperature tuširanja.

Samo nekoliko stepeni hladnija voda može značajno smanjiti količinu vodene pare u zraku, čime se smanjuje i kondenzacija na pločicama, ogledalima i prozorima.

“Snižavanjem temperature vode, kupaonica se neće pregrijati, a zrak neće moći zadržati toliku količinu vlage, što automatski znači manje kondenzacije i manji rizik od pojave buđi”, objašnjavaju stručnjaci. Dodaju da oni koji ipak vole toplije tuširanje mogu jednostavno izaći nekoliko minuta ranije, čime se također smanjuje zasićenost zraka vlagom. Ova navika ne samo da pomaže u borbi protiv buđi, već i štedi energiju te smanjuje račune za vodu i struju.

Pored toga, preporučuje se korištenje ventilatora ili otvaranje prozora tokom tuširanja, iako to zimi može biti neugodno. Brisanje vlažnih površina peškirom nakon upotrebe kupatila, kao i redovno čišćenje sredstvima protiv buđi, dodatno smanjuju rizik od njenog nastanka. Za ozbiljnije slučajeve kondenzacije, moguće je koristiti odvlaživač zraka, ali uz oprez zbog blizine vode,pišu Vijesti

Za dugoročne rezultate, stručnjaci savjetuju poboljšanje ventilacije, ostavljanje vrata otvorenim nakon tuširanja ili postavljanje malog ventilatora koji će poboljšati cirkulaciju zraka. Također, izolacija zidova pomaže u održavanju stabilne temperature, čime se sprječava nakupljanje vlage i produžava vijek trajanja kupatila bez buđi.

