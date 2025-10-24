Petak im donosi ludačku sreću: 4 horoskopska znaka će 24. oktobra ostvariti sve što požele!

Pod utjecajem Jupitera, planete sreće i rasta, četiri znaka Zodijaka imat će priliku da osjete pravi blagoslov univerzuma.

1. RIBE

Pripremite se za dan ispunjen poslovnim prilikama. Obilje i sreća stižu kroz karijeru, ali ne samo kroz trud, nego i kroz vašu sposobnost da prepoznate vrijednost tamo gdje je drugi ne vide. Možda trenutno radite posao koji vam ne odgovara, ali danas biste mogli uočiti skriveni potencijal – ideju koja donosi napredak i veći prihod. Univerzum vam poručuje da ne trčite za uspjehom, već da dopustite da uspjeh pronađe vas. Kada budete zahvalni na onome što imate i ostanete vjerni svojim snovima, privući ćete još više dobra. Ovo je trenutak kada se „zakon privlačenja“ u potpunosti okreće u vašu korist.

3. STRIJELAC

Univerzum vas nagrađuje. Kako Mjesec ulazi u vaš znak, osjećat ćete se kao da možete sve. Sreća, prilike i radost dolaze prirodno, a vaša energija postaje magnet za dobre stvari. Ovo je idealan dan za lični rast i donošenje odluka koje mijenjaju život. Ako ste dugo čekali znak da krenete naprijed, sada je taj trenutak. Fokus će biti na unutrašnjem miru i jasnoći. Naučit ćete reći „ne“ stvarima koje vam više ne koriste i otvoriti srce za ono što vas istinski ispunjava. Kada budete zahvalni na malim stvarima, sreća će se višestruko umnožiti

4. DJEVICA

Ovaj petak donosi vam mir u duši i toplinu doma. Kada se osjećate sigurno i stabilno, sve ostalo prirodno dolazi na svoje mjesto. Ovaj tranzit potiče vas da uredite svoj prostor, pročistite energiju i stvorite okruženje koje odiše spokojem. Kroz taj balans otvaraju se vrata obilja i emocionalne sigurnosti. Oslobodite se briga i naučite vjerovati procesu, prenosi Your Tango. Dobre stvari dolaze ne samo onima koji čekaju, nego i onima koji vjeruju da su već na pravom mjestu, prenosi Novi.

