Dnevni horoskop za petak 24. oktobar: BLIZANCIMA će drage osobe uljepšati dan, RIBAMA dolazi novac, a DJEVICAMA moguća ponuda za posao

OVAN

LJUBAV: Mogući veći problemi , posebno ako ste već u vezi ili braku, jer ćete biti uzrok nesklada. POSAO: Uspjet ćete ostvariti ono što ste naumili. ZDRAVLJE: Vrlo dobro.

BIK

LJUBAV: U vašem ljubavnom životu vladat će povoljne okolnosti. POSAO: Mogući administrativni problemi, a inače povoljno razdoblje za bilo kakav partnerski posao. ZDRAVLJE: Solidno.

BLIZANCI

LJUBAV: Društvo voljenih osoba uljepšat će vam dan, a u ovom razdoblju možete upoznati nekoga tko će vas osvojiti. POSAO: Budite oprezni i ne riskirajte. ZDRAVLJE: Ozljeda.

RAK

LJUBAV: Ako ste slobodni, patit ćete zbog nedostatka dobrih prilika u ovoj sferi i mogli biste sniziti svoja očekivanja. POSAO: Problemi u partnerskom poslovanju. ZDRAVLJE: Nervoza.

LAV

LJUBAV: Moguće je da ćete se svidjeti nekome tko je mlađi od vas ili je mladolik. POSAO: Izbjegavajte impulzivno trošenje novca. ZDRAVLJE: Stabilno.

DJEVICA

LJUBAV: Učinit ćete nešto što će vam zakomplicirati ljubavni život i uzrokovati patnju. POSAO: Možda ćete dobiti ponudu za posao ili doživjeti blagi napredak. ZDRAVLJE: Infekcija dišnih putova.

MJERILO

LJUBAV: Bit ćete nezadovoljni svojom trenutnom situacijom, bilo da ste slobodni ili u vezi. POSAO: Uspješno ćete sklopiti posao ili potpisati ugovor. Inicijativa će vam donijeti puno dobrog. ZDRAVLJE: Dobro.

ŠKORPION

LJUBAV: Danas ćete biti emotivniji nego inače i bilo bi dobro to iskoristiti i voljenoj osobi pokazati kako se osjećate. POSAO: Bit ćete skloniji riziku nego inače, ali nagađanja nisu za vas. ZDRAVLJE: Solidno.

STRIJELAC

LJUBAV: Imat ćete dobru komunikaciju s partnerom, što će doprinijeti skladu u vezi. POSAO: Vaše znanje i intelekt pomoći će vam u poslu. ZDRAVLJE: Prehlada.

JARAC

LJUBAV: Trebali biste otvoreno razgovarati s partnerom o svojoj trenutnoj nemogućnosti da se posvetite ljubavi. POSAO: Dobit ćete priliku pokazati svoju kreativnost. ZDRAVLJE: Promjenjivo.

VODOLIJA

LJUBAV: Ljubav neće biti u prvom planu i moguće je da se neće dogoditi ništa važno, ali sigurno ćete privući nečiju pažnju. POSAO: Bit ćete vrlo entuzijastični, što će pozitivno utjecati. ZDRAVLJE: Dobro.

RIBA

LJUBAV: Bit ćete otvoreniji za nove kontakte i to je otprilike to. Ništa novo se neće dogoditi u ovoj sferi. POSAO: Moguće je da će vam se financijska situacija donekle poboljšati. ZDRAVLJE: Solidno.

