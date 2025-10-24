Pomjeranje sata unaprijed povećava rizik od srčanog udara i depresije – evo zašto

Pomicanje sata i zdravstvene posljedice

Vraćanje sata unatrag tradicija je koja traje već desetljećima, ali mnogima i dalje zadaje glavobolju. U prošlosti je ova praksa služila kao način smanjenja potrošnje energije tijekom zimskih mjeseci, ali danas mnogi vjeruju da čini više štete nego koristi.

Znanost podiže crvenu uzbunu: Više od obične smetnje

Ono što se nekada smatralo manjom neugodnošću sada se prepoznaje kao značajan rizik za javno zdravlje. Promjena sata dva puta godišnje remeti naš unutarnji biološki sat, poznat kao cirkadijalni ritam, koji kontrolira ključne tjelesne funkcije – od ciklusa spavanja i buđenja, preko lučenja i metabolizma hormona, do krvnog tlaka i otkucaja srca, piše 24sata.hr .

Nedavna studija znanstvenika s prestižnog američkog Sveučilišta Stanford pružila je do sada najuvjerljivije dokaze o dugoročnoj štetnosti ove prakse. Usporedbom tri scenarija – trenutnog sustava promjene vremena, trajnog ljetnog računanja vremena i trajnog zimskog računanja vremena – otkrili su da je promjena sata dva puta godišnje najgora opcija za naše zdravlje.

Njihovi modeli, temeljeni na podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pokazali su da bi ukidanje ljetnog računanja vremena i prelazak na trajno standardno vrijeme imalo dramatične pozitivne učinke. Procjenjuje se da bi samo u SAD-u to moglo spriječiti oko 300 000 moždanih udara i smanjiti broj pretilih osoba za čak 2,6 milijuna godišnje.

„Što ste više svjetla izloženi u krivo vrijeme, to vaš cirkadijalni sat postaje slabiji. To utječe na vaš imunološki sustav, razinu energije i druge aspekte vašeg zdravlja“, rekao je glavni autor dr. Jamie Seitzer.

Ovi dugoročni rizici nadopunjuju već poznate kratkoročne posljedice. Brojne prethodne studije potvrdile su da se srčani udari, smrtonosne prometne nesreće i ozljede na radu povećavaju u danima nakon proljeća, što se pripisuje nedostatku sna i općem umoru.

Vječna dilema: Zima ili ljeto?

Iako se većina slaže da bi se ta praksa trebala ukinuti, pitanje je koliko dugo bi se trebala trajno zadržati. Zagovornici trajnog ljetnog računanja vremena ističu prednosti duljih večeri, koje omogućuju više slobodnog vremena nakon posla i potencijalno nižu stopu kriminala.

Međutim, kada su SAD 1974. godine zbog naftne krize privremeno uvele ljetno računanje vremena tijekom cijele godine, mjera je ukinuta nakon manje od godinu dana zbog negodovanja javnosti jer su djeca morala ići u školu u potpunom mraku.

S druge strane, znanstvena i medicinska struka gotovo jednoglasno podržavaju prijelaz na trajno standardno, odnosno zimsko računanje vremena. Ključno je jutarnje svjetlo.

„Općenito, potrebno vam je više jutarnjeg svjetla i manje večernjeg svjetla kako bi vaše tijelo bilo dobro usklađeno s 24-satnim danom“, objašnjava dr. Zeitzer. Jutarnje svjetlo ključni je signal koji „resetira“ naš unutarnji sat i sinkronizira ga s vanjskim svijetom.

Zato su vodeće medicinske organizacije, poput Američke akademije za medicinu spavanja i Američkog liječničkog udruženja, izdale službene preporuke za usvajanje trajnog standardnog vremena kao najbolje opcije za javno zdravstvo.

Politički sukob koji ne poznaje granice

Unatoč znanstvenim dokazima i volji građana, ukidanje promjene sata zapelo je u političkim labirintima. Europski parlament glasao je za prekid ove prakse još 2019. godine, s planom da se konačna promjena dogodi 2021. godine. Međutim, države članice nikada se nisu uspjele dogovoriti hoće li trajno ostati na ljetnom ili zimskom računanju vremena, a pandemija i druge krize potisnule su ovo pitanje u drugi plan.

Prema trenutnim direktivama, praksa će se nastaviti barem do 2026. U međuvremenu, više od 70 zemalja diljem svijeta, uključujući Rusiju, Tursku, Kinu, Japan te veći dio Afrike i Azije, već je napustilo ono što mnogi nazivaju reliktom prošlog stoljeća, čija je izvorna svrha uštede energije gotovo zanemariva u modernom dobu.

Dok čekamo politički dogovor, još se moramo prilagoditi ove jeseni. Stručnjaci savjetuju postupno prilagođavanje ritma spavanja nekoliko dana prije promjene, izbjegavanje kofeina i teških obroka prije spavanja te maksimalno iskorištavanje jutarnje dnevne svjetlosti. Iako ćemo dobiti sat sna, jasno je da je rasprava o promjeni sata prešla granice osobne udobnosti i postala primarni zdravstveni problem za koji politika još uvijek nema odgovor.

