Doktor otkriva trik koji će vas uspavati za samo nekoliko minuta: “Ovo mi je promijenilo život”

Reč je o čestim teškoćama koje uključuju probleme sa uspavljivanjem, često buđenje tokom noći ili nesanicu.

Prema studiji iz 2022. godine, 71 posto stanovništva Ujedinjenog Kraljevstva ne spava dovoljno, a glavni uzroci su uznemirujuće misli, nepravilni obrasci spavanja i pretjerano vrijeme provedeno pred ekranom. Srećom, postoje razne metode koje mogu pomoći u rješavanju problema s nesanicom, a jedna od njih je takozvano “kognitivno usporavanje”.

Ovu tehniku ​​zagovara dr. Arthur Justra, pedijatar specijalizant u britanskom Nacionalnom zdravstvenom sustavu (NHS), koji kaže da mu metoda pomaže da zaspi za samo nekoliko minuta. „Kognitivno usporavanje je tehnika koja mi je promijenila život. Na ovaj način sam naučio zaspati za nekoliko minuta, unatoč činjenici da često radim noćne smjene i kronično sam umoran“, kaže mladi liječnik.

Tehnika kognitivnog usporavanja razvijena je kao način da se pažnja mozga odvrati od uznemirujućih misli koje često ometaju uspavljivanje.

„Cilj je izvući mozak iz stanja ‘bori se ili bježi’ tjeskobe koje uzrokuje jurnjave misli. Tehnika odvraća mozak od toga, signalizirajući mu da je siguran i da može spavati“, objašnjava. To prekida mentalne procese poput analiziranja i planiranja, omogućujući umu da se opusti i pripremi za odmor.

Ova metoda prekida proces prežvakavanja.

Postoji nekoliko načina korištenja kognitivnog usporavanja, ali princip je uvijek isti: stvaranje niza nepovezanih slika ili riječi u vašem umu kako biste prekinuli brzi, logičan tijek misli. Dr. Arthur preporučuje jednostavan pristup koji mu pomaže da zaspi za nekoliko minuta. „Zamislite potpuno slučajnu riječ i vizualizirajte što ona predstavlja“, savjetuje.

„Zatim smislite drugu riječ koja počinje zadnjim slovom prethodne“, objašnjava liječnik. Na primjer, ako započnete s riječju „slon“, koja završava na „n“, sljedeća riječ može biti „nosorož“, koja završava na „g“, zatim „gitara“ i tako dalje. Važno je da riječi i slike koje vizualizirate budu neutralne i da ne izazivaju emocionalne reakcije.

Kognitivni znanstvenik dr. Luc Baudouin, koji je razvio tehniku, predlaže još jednu varijaciju. Odaberite neutralnu riječ, poput “spavati”. Zatim, za svako slovo u toj riječi (S, P, A, V, A, N, J, E), pokušajte smisliti što više riječi koje počinju tim slovom dok vam ne ponestane ideja. Nakon slova “S” (sunce, stolica, sir), prijeđite na “P” (pas, prozor, polje) i tako dalje.

Učinkovitost kognitivnog usporavanja leži u njegovoj sposobnosti oponašanja onoga što se prirodno događa u mozgu dok tonemo u san. Tijekom ove prijelazne faze, poznate kao hipnagogija, um prolazi kroz nasumične, nepovezane misli i slike. Svjesnim stvaranjem ovog “nasumičnog razmišljanja”, tehnika signalizira mozgu da je vrijeme za odmor.

Psiholozi potvrđuju da ova metoda prekida ciklus prežvakavanja, odnosno pretjeranog razmišljanja, što je jedan od glavnih uzroka nesanice.

„Sprječavanjem mozga da stvara narativ ili značenje, dovodite ga u opuštenije stanje pogodno za san“, objašnjava neurologinja dr. Amy Reichelt.

