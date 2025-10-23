Čeka li nas najhladnija zima još od 80-ih?

Meteorolozi su najavili da nam se približava polarni vrtlog te da se od petka očekuju niže temperature , a kako polarni vrtlog utječe na najhladnije razdoblje u godini – zimu, objasnili su meteorološki stručnjaci iz Severe Weather Europe .

Koju ulogu ima polarni vrtlog i kako se razvija

Polarni vrtlog, ili velika zimska cirkulacija hladnog zraka koja se proteže kroz gornje slojeve atmosfere iznad polarnih područja, uvijek igra glavnu ulogu tijekom zimske sezone u razvoju vremena, od dnevnog do tjednog. Ali ove godine, početak je neuobičajeno slab, što omogućuje promjene i aktivnosti koje izgledaju dobro za one koji se nadaju hladnijoj, snježnijoj zimi.

Neobičan razvoj polarnog vrtloga

Severe Weather Europe objavio je da je trenutni razvoj polarnog vrtloga u stratosferi iznad Sjevernog pola neuobičajen. To je povezano s razvojem vremenskih uvjeta iznad SAD-a, Kanade i Europe u nadolazećim tjednima, pa čak i tijekom zime 2025./2026.

„Od pojave novog polarnog vrtloga u rujnu, pokazao je prilično neobičan razvoj i mogao bi biti jedan od džokerskih događaja za nadolazeću zimsku sezonu. Snažan polarni vrtlog obično znači snažnu polarnu cirkulaciju i mlazni tok. To zadržava hladniji zrak u Arktičkom krugu, stvarajući blaže uvjete za veći dio SAD-a i Europe. Slab polarni vrtlog može stvoriti poremećen uzorak mlazni tok i snažan vremenski odgovor. Kao rezultat toga, teže zadržava hladan zrak, koji sada može slobodnije strujati iz polarnih područja u SAD ili druga područja srednjih geografskih širina“, objašnjavaju meteorolozi.

Poremećena cirkulacija i hladan talas

Dodaju da je „polarni vrtlog najjači kada je vrlo hladno i ima duboko polje tlaka, a sada postoji anomalija tlaka koja otežava njegovu organizaciju, zasad ga držeći slabijim.“

“Pažljiviji pogled na Evropu pokazuje da se očekuje talas hladnijeg vazduha zbog jakog poremećaja donjeg polarnog vrtloga. Ponovo, ako bi se ovo desilo usred zime, takav obrazac bi doneo hladan vazduh i sneg”, objavljeno je na sajtu.

Sličnosti sa zimom 1981/1982.

No postoje naznake da će slabiji polarni vrtlog nastaviti postojati i dublje u jesen. Dakle, šanse za hladnije vrijeme iznad SAD-a ili Europe polako će se povećavati, sve dok polarni vrtlog ostane slabiji ili poremećen!

Europa također pokazuje nastavak trenda hlađenja u studenom, jer poremećeni donji polarni vrtlog omogućuje stvaranje područja niskog tlaka iznad regije. No, stručnjaci kažu da postoji još jedan sličan događaj u listopadu iz sezone 1981./1982., kada je za ovu specifičnu zimu postojala anomalija tlaka.

„To je omogućilo hladnijem polarnom zraku da lakše pobjegne iz polarnih područja i u srednje geografske širine. Analize temperature površine za isto razdoblje pokazuju anomalije hladnog zraka nad većim dijelom Kanade, šireći se na sjeverni i istočni dio Sjedinjenih Država, te hladan zrak koji prodire i u Europu“, izvijestio je Severe Weather Europe .

Meteorolozi zaključuju da nitko ne može jamčiti ili reći da ćemo sada imati isti hladni obrazac u nadolazećoj zimi kao 81/82 . Ali, promatrajući kako su se prošle anomalije i neobični događaji nastavili u sljedećoj zimi, podsjetili su se kako male promjene mogu imati dalekosežan utjecaj.

“Na planinama bi moglo da bude -20, u gradovima -12”

Meteorolog Ivan Ristić potvrđuje da nam se približava polarni vrtlog, što znači da nam zrak stiže sa Sjevernog pola . Temperatura će početi padati i sljedeći tjedan očekujemo jesenske temperature, između 10 i 15 stupnjeva, a snijeg se vraća u planine. Hladnije vrijeme s oborinama zadržat će se do kraja listopada, a atmosfera će se stabilizirati početkom novembra.

„Izvor hladnog zraka je u Grenlandskom moru. U ovo doba godine još je relativno toplo, ne može donijeti snijeg u niže predjele, ali je i dalje prilično hladno i atmosferske oscilacije ukazuju na to da će zima biti hladnija. Češće će padati snijeg, temperatura će padati ispod 0 stupnjeva. Sve ukazuje na povratak zime iz osamdesetih. U planinama bi moglo biti i do -20 stupnjeva, dok bi u nižim predjelima povremeno bilo oko -10 do -12 stupnjeva“, kaže Ristić.

Snijeg u nižim područjima već od 24. novembra

Prema njegovoj dugoročnoj prognozi, snijeg u nižim područjima očekuje se oko 24. studenog .

Marko Čubrilo, amaterski meteorolog, u ranim je prognozama za zimu , između ostalog, objasnio da postoje signali za nestabilniji polarni vrtlog koji bi bio sklon poremećajima, pa čak i poremećajima u stratosferi ako bi se naglo zagrijala.

„Zima s ovim skupom globalnih čimbenika najčešće je imala razdoblje naglog stratosferskog zagrijavanja prilično rano u prosincu ili početkom siječnja. Zato, kada je riječ o Europi, moram biti vrlo oprezan kada dajem dugoročne zimske vremenske prognoze, a ne mislim da je to moguće prije sredine studenog. Gledajući po mom mišljenju najkvalitetniji sezonski model, ECMWF, postoji određeni potencijal za hladno vrijeme, ali to je daleko od sigurnog“, kaže Čubrilo.

“Samo kineski model najavljuje hladnu i snježnu zimu”

Navodi se da se simulira anomalija pozitivnog tlaka zraka od sjevernog i središnjeg Atlantika preko sjeverozapadne do srednje i istočne Europe.

„U ovom okruženju tlaka zraka, hladan zrak mogao bi stići sa sjeveroistoka ili istoka duž istočne periferije anticiklone, ali da bi on stvarno postao jako hladan, anticiklona bi se morala pomaknuti dalje prema Grenlandu i protezati prema Skandinaviji, formirajući anticiklonski blok duž kojeg bi se vrlo hladan zrak spuštao iz Arktika i Sibira do većeg dijela Europe. To trenutno nije slučaj. Takvu prognozu za sada daje samo CMA (kineski model), a ako bi se ostvarila, zima bi doista mogla biti vrlo hladna i snježna“, objašnjava Čubrilo.

Prema njegovim riječima, postoje i modeli, poput američkog CFSV2, koji gotovo nemaju blokirajući signal i u tom slučaju zima bi bila relativno topla i suha.

„Za sada bih rekao da postoji prilično jak potencijal da zima bude oko ili nešto hladnija od prosjeka, ali trenutno nema naznaka polarne hladnoće ili obilnog snijega“, zaključuje Čubrilo.

