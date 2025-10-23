Svaštara

2 znaka će izaći iz bijede i doživjeti značajan uspon: Do početka novembra platit će sve dugove i rate za kredit

Objavljeno prije 27 minuta

Kako se približava kraj oktobra, astrolozi predviđaju da će dva horoskopska znaka uskoro doživjeti finansijski preokret i izaći iz trenutne bijede.

Do početka novembra 2025. godine, dva horoskopska znaka koja će izaći iz finansijske bede i doživjeti značajan uspon, a to su Bik i Rak.

Bik

Bik je tokom 2025. godine suočen s finansijskim izazovima, ali do početka novembra dolazi do preokreta. Astrolog Carol Starr savjetuje Biku da prestane s komplacentnošću i prepozna prilike za promjene. Ove promjene mogu uključivati bolje upravljanje finansijama i donošenje mudrih odluka koje će dovesti do stabilnosti i rasta.

Rak

Za Rakove, oktobar donosi radikalne promene u finansijama i partnerstvima, što može rezultirati značajnim poboljšanjima u materijalnom stanju. Ove promjene mogu uključivati rešavanje dugova, pronalaženje novih izvora prihoda ili poboljšanje postojećih finansijskih aranžmana.

Ova dva znaka imaju preduslove za izlazak iz finansijske bede do početka novembra, zahvaljujući kombinaciji introspekcije, promjene pristupa i otvaranja za nove prilike, piše naj žena.


