Pripadnici ovih znakova najveće su ulizice

Laskanje ponekad može biti korisno, ali postoje ljudi koji ga koriste kao svoj glavni alat za postizanje ciljeva. Znaju što drugi žele čuti i spremni su to reći, čak i kada to ne misle iskreno. Takvo ponašanje ne mora uvijek biti zlonamjerno – često proizlazi iz potrebe da budu prihvaćeni ili da izbjegnu sukobe.

Prema astrologiji, pripadnici ovih znakova posebno se ističu po tome što uvijek znaju kako se umiliti drugima.

Vaga

Vage ne podnose napetost ni sukobe, pa često pribjegavaju laskanju kako bi zadržale mir. Vješte su u čitanju tuđih emocija i uvijek znaju što reći da poprave atmosferu. Iako to čine s dobrim namjerama, njihova potreba za odobravanjem može ih učiniti neiskrenima. U poslovnom okruženju često komplimentima pokušavaju zadržati naklonost onih koji odlučuju. Ipak, iza svega stoji njihova želja za skladom, a ne manipulacija.

Blizanci

Blizanci su komunikativni i šarmantni, pa im laskanje dolazi prirodno. Njihova sposobnost da se prilagode svakoj situaciji ponekad ih navodi da govore ono što drugi žele čuti. Iako to često rade iz zabave, okolina ih može doživjeti kao neiskrene. Kada žele nešto postići, znaju upotrijebiti riječi na način koji im otvara vrata. Unatoč svemu, njihova društvenost i duhovitost najčešće nadvladaju dojam pretjerane uglađenosti.

Ribe

Ribe se ne ulizuju iz koristoljublja, već iz potrebe da se svide i izbjegnu odbacivanje. Osjetljive su na raspoloženja drugih i brzo uviđaju što će nekoga razveseliti ili smiriti. Ponekad prelaze granicu između iskrenog komplimenta i pretjeranog laskanja. Njihova empatija ih tjera da govore ono što će drugima donijeti ugodu, iako to ne misle uvijek ozbiljno. Ribe se jednostavno žele osjećati prihvaćeno i voljeno, čak i ako za to moraju biti previše ljubazne, piše index.

