Najgori radnici rođeni su u četiri horoskopska znaka

Dok neki ljudi na poslu daju sve od sebe, postoje i oni koji jednostavno nemaju dovoljno discipline, koncentracije i volje za rad. Takve osobe često odgađaju obveze, prebacuju odgovornost na druge i lako gube interes za zadatke koji zahtijevaju trud. U astrologiji postoje znakovi koji, iako mogu biti vrlo sposobni, često imaju problem s motivacijom i dosljednošću. Njihov pristup poslu zna frustrirati kolege jer se više oslanjaju na sreću nego na radne navike.

Blizanci

Blizanci su inteligentni i brzi, ali im nedostaje dosljednosti. Lako se oduševe novim idejama, no teško zadržavaju koncentraciju kad zadaci postanu monotoni. Njihova sklonost promjenama dovodi do toga da često započinju više stvari odjednom, a rijetko što dovrše. Iako su komunikativni i snalažljivi, rad u rutinskom okruženju za njih je pravi izazov. Da bi uspjeli, moraju naučiti kako održati fokus i dovesti započeto do kraja.

Strijelac

Strijelci vole slobodu i ne podnose autoritet, što ih često čini nepouzdanim zaposlenicima. Kada im se posao učini dosadnim, pronalaze način da ga izbjegnu ili preusmjere pozornost na nešto zanimljivije. Njihov optimizam i šarm često ih izvlače iz problema, ali to ne mijenja činjenicu da im nedostaje radne discipline. Iako imaju brojne ideje, teško im je pratiti strukturu i rokove. U okruženju koje ne potiče kreativnost, Strijelci vrlo brzo izgube volju.

Ribe

Ribe su sanjari koji teško pronalaze motivaciju za svakodnevne zadatke. Kad posao ne uključuje emocije ili inspiraciju, gube interes i povlače se u svoj svijet. Ponekad odgađaju obveze nadajući se da će se problemi riješiti sami od sebe. Njihova empatija ih čini dragima kolegama, ali ne i najpouzdanijima. Ribe najbolje funkcioniraju u okruženju koje ih motivira i pruža im prostor za kreativnost.

Vaga

Vage ne vole pritisak i stresne situacije, a često im treba previše vremena da donesu odluku. Njihova neodlučnost i želja da svima ugode može dovesti do kašnjenja i nesporazuma. Kada im nešto nije po volji, sklone su izbjegavanju obveza i prebacivanju odgovornosti. Iako su društvene i ugodne za suradnju, teško održavaju ritam u zahtjevnim uvjetima. Ako nauče postavljati granice i organizirati se, mogu postati puno učinkovitije na poslu, piše index.

