Ove promjene ponašanja mogu biti znakovi nevjere

Nevjera se rijetko događa iznenada – često je prate suptilni znakovi koji odražavaju emocionalnu udaljenost, promjenu prioriteta ili skrivene navike.

Stručnjaci napominju da sami znakovi i ponašanja ne moraju nužno značiti prevaru, ali mogu ukazivati na dublje probleme u odnosu. Evo o kojim je znakovima i ponašanjima riječ:

1. Iznenadna promjena u komunikaciji

Kada partner odjednom postane povučen, izbjegava razgovore ili se čini nezainteresovan za svakodnevne teme, to može biti znak emocionalnog udaljavanja.

Osobe koje varaju često gube interes za dijeljenje detalja iz svog života jer taj dio pažnje usmjeravaju drugdje. Ako je ranije bio otvoren i volio pričati o svemu, a sada sve češće šuti – vrijedi obratiti pažnju.

2. Pretjerana briga o izgledu

Mnogi savjetnici za odnose ističu da nagle promjene u izgledu, odjeći ili navikama mogu biti znak da osoba pokušava impresionirati nekog novog.

To ne znači da svaka promjena frizure ili kupovina parfema ima skriveni motiv, ali ako se odjednom pojavi potpuno novi stil, a bez objašnjenja, moguće je da se iza toga krije više od želje za promjenom.

3. Tajnovito korištenje mobitela ili računara

Ako partner ili partnerka počne skrivati ekran, mijenjati lozinke ili često izlazi iz prostorije kad dobije poruku, to može biti razlog za sumnju.

Ljudi koji varaju obično postaju pažljiviji u čuvanju privatnosti, kako bi spriječili da partneri primijete nešto neobično. Iako privatnost u vezi jest važna, iznenadna tajanstvenost često upućuje na to da nešto nije u redu.

4. Promjene u bliskosti i fizičkoj povezanosti

Razni stručnjaci za odnose napominju da emocionalna ili fizička udaljenost često prethodi otkrivanju nevjere.

Neki partneri izbjegavaju dodir, intimnost ili zajedničke trenutke, dok drugi pretjerano naglašavaju bliskost kako bi prikrili osjećaj krivnje. Obje krajnosti mogu biti znak da nešto u vezi više nije iskreno i uravnoteženo.

5. Odbrambeno ponašanje i prebacivanje krivice

Kada partneri postanu pretjerano defenzivni, izbjegavaju pitanja ili optužuju drugu stranu za nepovjerenje, to može biti način da skrenu pažnju sa svog ponašanja.

Osobe koje nešto skrivaju često reagiraju ljutnjom ili pokušavaju okrenuti situaciju u svoju korist. Iako takve reakcije ne znače uvijek prevaru, mogu ukazivati na to da se u vezi narušilo povjerenje i otvorenost, prenosi Avaz.

