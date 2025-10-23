HOROSKOP ZA DANAS, 23.10.2025: Ovom znaku će JEDNA SITNICA okrenuti dan – EVO ŠTA GA ČEKA

OVAN

Danas vas prati osjećaj odlučnosti i jasnoće. Napokon znate što želite i spremni ste to ostvariti. Nemojte dopustiti da vas tuđe sumnje uspore; vaše su ideje snažne i vrijedne pažnje.

BIK

Mali znak pažnje koji danas primite mogao bi vam promijeniti raspoloženje. Vrijedi se prisjetiti koliko su jednostavni trenuci često najvrjedniji. Pokažite zahvalnost i dobit ćete još više razloga za osmijeh.

BLIZANCI

Danas vam komunikacija ide glatko. Idealno vrijeme za dogovore, pozive i susrete. Ipak, ne rasipajte se na previše strana, fokus donosi najbolji rezultat.

RAK

Srce vam je danas osjetljivo, ali upravo u toj nježnosti leži snaga. Ne bojte se pokazati emocije. Razgovor s osobom od povjerenja donosi veliko olakšanje.

LAV

Vaša karizma privlači pažnju gdje god se pojavite. Iskoristite taj trenutak da pokažete vodstvo, ali i da ohrabrite druge. Pravo veličanstvo leži u velikodušnosti.

DJEVICA

Danas se sve čini pod kontrolom i to vas raduje. No dopustite sebi i trenutak spontanosti. Najbolje ideje ponekad se rode kad odustanemo od savršenstva.

VAGA

Balans između obaveza i odmora danas je ključan. Ne morate svima udovoljiti dovoljno je da budete iskreni prema sebi. Večer donosi mir i ugodan razgovor.

ŠKORPION

Vaša intuicija danas je izoštrena. Obratite pažnju na znakove oko sebe jer nisu slučajni. Netko možda krije osjećaje koje slutite već neko vrijeme.

STRIJELAC

Dan donosi priliku za promjenu rutine. Ako ste u nedoumici, birajte ono što vas raduje. Putovanja, učenje ili nova poznanstva šire vam horizonte.

JARAC

Danas pokazujete iznimnu upornost. Posao ili projekt koji vam je važan napokon počinje davati rezultate. Nemojte zaboraviti nagraditi sebe za trud.

VODENJAK

Ideje vam se roje, ali sve ih nije moguće odmah ostvariti. Zapišite ih – poslužit će vam uskoro. Prijateljski razgovor mogao bi vas inspirirati na neočekivan način.

RIBE

Emocije danas vode glavnu riječ. Ne bježite od njih – dopustite si da osjetite, ali i da otpustite ono što vas tišti. Kreativni izražaj, poput glazbe ili pisanja, donosi smirenje.

