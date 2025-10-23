Kada ne biste trebali plaćati karticom? U ovih 5 slučajeva gotovina je jedini pametan izbor

Plaćanje karticom uzimamo zdravo za gotovo – brzo je, praktično i sigurno. Ali upravo ta navika nas ponekad može koštati više nego što mislimo. Skrivene naknade, loši kursevi i mogućnost zloupotrebe podataka mogu korištenje kartice učiniti skupim.

Finansijski stručnjaci ističu 5 situacija u kojima je gotovina i dalje najbolji i najsigurniji izbor. U tim slučajevima, kartica predstavlja rizik, a gotovina je vaš najbolji “štit” za novac i privatnost.

Putovanje izvan EU

Ovo je jedna od najčešćih zamki digitalnih plaćanja. Ako koristite svoju domaću karticu izvan eurozone (na primjer, u Turskoj, Egiptu ili SAD-u), vaša banka će vam često naplatiti dvostruku naknadu za konverziju – prvo u eure, a zatim u vašu domaću valutu – za svaku transakciju. Podizanje novca kod kuće ili zamjena u lokalnoj mjenjačnici omogućava vam plaćanje po najboljem mogućem kursu i bez dodatnih naknada, prenosi Metropolitan.



Online kupovine od neprovjerenih ili manjih dobavljača

Ako naiđete na novu online trgovinu ili plaćate putem sumnjivog POS terminala, zapitajte se: Da li zaista vjerujem ovoj stranici ili uređaju sa svojim bankovnim podacima? Ako plaćate pouzećem ili pouzećem, nemojte dijeliti nikakve podatke o svom bankovnom računu. Na taj način izbjegavate rizik od zloupotrebe kartice i online prevare.



Kupovina na pijacama i buvljacima

Gdje god je cijena predmet pregovora, gotovina se preferira. Prodavači na pijacama često radije prihvataju gotovinu. S gotovinom ste u boljoj pregovaračkoj poziciji. Često možete dobiti nižu cijenu nego kada plaćate karticom. U ovom slučaju, gotovina vam doslovno štedi novac.

Veće jednokratne uplate

Prilikom plaćanja popravke automobila, renoviranja kuće ili neke druge veće usluge, gotovina je često najbrža i najpogodnija opcija. Gotovina izbjegava dnevne limite na kartici i dodatne naknade za velike iznose. Osim toga, mnogi izvođači radova preferiraju gotovinu radi lakšeg vođenja evidencije, pa čak nude i popuste za gotovinu.

Plaćanje u regijama sa nestabilnom vezom

U udaljenijim, ruralnim ili planinskim područjima, pristup mreži ili električnoj energiji može biti nepouzdan, što znači da POS terminali često nisu u funkciji. Gotovina je jedini način plaćanja koji funkcioniše bez obzira na tehničke probleme. Ovo osigurava da ćete uvijek moći kupiti osnovne potrepštine ili natočiti gorivo – čak i ako sistem zakaže.

U ovih pet slučajeva, gotovina nije zastarjelost, već pametan finansijski potez. Korištenje gotovine može vas zaštititi od dodatnih troškova, rizika i osigurati vam bolje cijene, prenosi N1.

Facebook komentari