Svaštara

Retrogradni Neptun ulazi u Ribe i udara na 4 znaka: Ne brinite, biće sve u redu, samo pripazite na ove tri stvari

14.1K  
Objavljeno prije 48 minuta

Retrogradni Neptun, koji se vraća u znak Riba 23. oktobra, donosi period dubokog preispitivanja snova, iluzija i stvarnosti — posebno za četiri horoskopska znaka.

PEXELS

Ovaj tranzit najviše će uticati na četiri horoskopska znaka: Ribe, Strijelčeve, Blizance i Djevice.

Neptun je planeta snova, iluzija i duhovnosti, a kada se kreće unazad, donosi vrijeme suočavanja sa stvarnošću. Sve što smo idealizovali – bilo da su u pitanju odnosi, poslovi ili životni ciljevi – sada može biti viđeno u realnijem svjetlu. Ljudi mogu osjećati zbunjenost, nostalgiju ili se suočiti s nerazjašnjenim situacijama iz prošlosti.

Pošto je Neptun u Ribama “kod kuće”, njegova energija je posebno snažna i deluje na podsvesnom nivou – kroz snove, intuiciju i emocije.

Savjeti za ovaj period:

Ne donositi važne odluke (jer je granica između istine i iluzije vrlo tanka).
Fokusirati se na kreativnost, introspekciju i duhovni razvoj.
Očekivati duboke uvide i moguće “buđenje” iz zabluda.

U suštini, retrogradni Neptun poziva na unutrašnji rad i preispitivanje, a ne na spoljne akcije i velike životne poteze, piše naj žena.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh