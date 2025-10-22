Retrogradni Neptun ulazi u Ribe i udara na 4 znaka: Ne brinite, biće sve u redu, samo pripazite na ove tri stvari

Ovaj tranzit najviše će uticati na četiri horoskopska znaka: Ribe, Strijelčeve, Blizance i Djevice.

Neptun je planeta snova, iluzija i duhovnosti, a kada se kreće unazad, donosi vrijeme suočavanja sa stvarnošću. Sve što smo idealizovali – bilo da su u pitanju odnosi, poslovi ili životni ciljevi – sada može biti viđeno u realnijem svjetlu. Ljudi mogu osjećati zbunjenost, nostalgiju ili se suočiti s nerazjašnjenim situacijama iz prošlosti.

Pošto je Neptun u Ribama “kod kuće”, njegova energija je posebno snažna i deluje na podsvesnom nivou – kroz snove, intuiciju i emocije.

Savjeti za ovaj period:

Ne donositi važne odluke (jer je granica između istine i iluzije vrlo tanka).

Fokusirati se na kreativnost, introspekciju i duhovni razvoj.

Očekivati duboke uvide i moguće “buđenje” iz zabluda.

U suštini, retrogradni Neptun poziva na unutrašnji rad i preispitivanje, a ne na spoljne akcije i velike životne poteze, piše naj žena.

